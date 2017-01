Nghi can sát hại nữ sinh để lấy điện thoại?

14/01/2017 13:04

Vụ án mạng nghiêm trọng

Ngày 14-1, Công an quận Gò Vấp, TP HCM cho biết đang củng cổ hồ sơ, bàn giao nghi can Nguyễn Phạm Quốc Bình (Sinh ngày 7-4-2001) cho Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra bước đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 13-1, anh Nguyễn Thành Nhân - bảo vệ chung cư Hà Đô trên đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp - đang làm nhiệm vụ thì thấy người đàn ông chạy xe ba gác đến đậu trước cổng chung cư. Anh Nhân hỏi thì người đàn ông cho biết được người trong chung cư thuê lên tầng 6 dọn đồ.

Nghi can bị áp giải về trụ sở Công an quận Gò Vấp ngay trong đêm 13-1

Nghi ngờ, anh Nhân đi bộ đến tầng 4 thì phát hiện Bình và người đàn ông lạ mặt đang khiêng thùng xốp xuống phía dưới. Bị anh Nhân chặn lại tra hỏi, Bình chỉ nói khiêng đồ cho người dì mang đi đốt rồi im lặng bỏ đi.

Anh Nhân nghi vấn trong thùng xốp chứa vật thể lạ nên trình báo công an địa phương đến kiểm tra. Khoảng ít phút sau, công an xuống mở hé một góc thùng xốp thì tá hỏa khi phát hiện bên trong có thi thể một cô gái đang mặc đồng phục học sinh có dấu hiệu bị đánh tử vong.

Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Qua rà soát, công an xác định được lai lịch nạn nhân là em N.T.T.H. (SN 2002, ngụ quận Gò Vấp) là học sinh lớp 9 của một trường cấp II trên địa bàn quận Gò Vấp. Từ manh mối này, công an nắm được thông tin 2 ngày trước, em H. được Nguyễn Phạm Quốc Bình chở đi học thêm nhưng không thấy về nhà. Xác định Bình chính là hung thủ gây án, công an đã triệu tập nghi can này lấy lời khai điều tra.

Giết người vì chiếc điện thoại?

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Bình liên tục chối tội nên phải mất hơn 2 giờ thẩm vấn, công an mới khuất phục được Bình.

Bước đầu, Bình khai khoảng 21 giờ ngày 12-1, Bình rủ em H. lên chung cư Hà Đô nói chuyện. Sau đó, 2 người đi cầu thang bộ để lên sân thượng chung cư nhưng đến tầng 6 thì xảy ra cự cãi. Cùng thời điểm này, có người gọi điện đến cho em H. thì bất ngờ Bình xông vào giật điện thoại của H. Em H. chống cự liền bị Bình dùng cây chống cửa cầu thang làm bằng đá đánh vào đầu.

Chung cư Hà Đô, nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng

Khi thấy nạn nhân tử vong, Bình đưa thi thể đến cầu thang bộ rồi bỏ đi. Bình còn khai đến tối cùng ngày, do sợ bị phát hiện, Bình quay lại giấu thi thể em H. ở góc cạnh cầu thang và dùng khăn lau vết máu.

Đến sáng 13-1, do không thấy con đi học về, gia đình em H. đã đến Công an phường 3 trình báo vụ việc. Vào cuộc điều tra, công an biết được trước thời điểm xảy ra án mạng, Bình có chở em H. đi học.

Khi được công an mời lên làm việc, Bình một mực khẳng định đã chở H. về nhà nhưng không rõ em đi đâu.

Sau khi khai với công an, Bình quay lại chung cư bỏ thi thể em H. vào thùng xốp, giấu ở nơi ít người nhìn thấy. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 13-1, Bình thuê người đàn ông chạy xe ba gác đến khiêng thùng xốp ra ngoài thì bị bảo vệ phát hiện.

“Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra khẳng định không có chuyện nạn nhân bị chặt xác phi tang như dư luận đồn thổi. Riêng nghi can khai nhận giết bạn vì muốn lấy chiếc điện thoại?" - đại diện Công an quận Gò Vấp thông tin.

Bài và ảnh: SỸ HƯNG