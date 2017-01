Nghi can sát hại nữ sinh khai gì?

14/01/2017 07:49

Ngày 14-1, Công an quận Gò Vấp, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi giết người.

Bước đầu tại trụ sở công an, Bình khai học chung trường với em N.T.T.H. (15 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), không ở chung cư. Khoảng 20 giờ 20 phút ngày 12-1, Bình rủ em H. vào chung cư Hà Đô trên đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp chơi. Trong quá trình nói chuyện, 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Nghi can giết người bị công an bắt tại hiện trường

Lúc này, Bình rủ em H. đến khu vực cầu thang bộ thoát hiểm rồi dùng thanh sắt đánh vào đầu khiến em bất tỉnh. Khi biết em H, đã tử vong, Bình bỏ thi thể vào thùng xốp buộc chặt rồi lục lấy 1 ĐTDĐ và tiền. Xong xuôi, Bình đưa thùng xốp chứa thi thể em H. lên lầu 6 giấu ở 1 khu vực không ai nhìn thấy.

Đến chiều 13-1, Bình thuê người đàn ông chạy xe ba gác đến chung cư cùng khiêng thùng xốp ra ngoài thì bảo vệ nhìn thấy nên cả 2 bỏ chạy. Nghi vấn là kẻ trộm, bảo vệ bắt giữ Bình rồi gọi điện trình báo công an. Khi công an đến kiểm tra thì phát hiện thi thể em H. trong thùng xốp.

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 14 giờ ngày 13-1, xảy ra một vụ án giết người, phi tang nghiêm trọng tại chung cư Hà Đô. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra.

Vụ án mạng nghiêm trọng khiến người dân bàng hoàng

Từ những chứng cứ thu thập được, Công an đã bắt nhanh nghi can Bình trong đêm để tiến hành lấy lời khai. Công an quận Gò Vấp vẫn đang thẩm vấn nghi can.

SỸ HƯNG