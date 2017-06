Ngỡ ngàng Hà Nội "hoang vắng" giữa trưa nắng thiêu đốt

04/06/2017 14:45

Hôm nay 4-6, nắng nóng ở Hà Nội tiếp tục đặc biệt gay gắt. Ngay từ sáng sớm, nhiệt độ đo được trong nhà đã lên tới 37 độ C. Càng về trưa, nắng càng đổ lửa gay gắt, dữ dội, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội lên tới trên 50 độ C.



Trưa 4-6, dạo qua một loạt con phố Hà Nội, điều mà chúng tôi ghi nhận được là cảnh vắng vẻ hiếm có. Các con đường thường vẫn đông đúc và ùn tắc ngay cả vào dịp cuối tuần như đường Láng, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến... đều vắng lặng, thỉnh thoảng mới có một chiếc ô tô chạy qua. Những con đường thưa vắng bóng cây đã đành, ngay cả những con đường nhiều cây cối cũng rất thưa thớt người qua lại

Còn khu vực phố cổ, vốn đông đúc, tấp nập những ngày cuối tuần cũng vắng vẻ đến ngỡ ngàng. Tại các công viên, vườn hoa, những người lao động nghỉ trưa cũng vắng hẳn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn trung ương, hôm nay 4-6 và ngày mai 5-6, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Khu vực Hà Nội, ngày hôm nay và ngày mai 6-6 trời nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 39-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 9-20 giờ; nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 30-33 độ C.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận trưa ngày 4-6:

Đường Láng thường vẫn đông đúc và ùn tắc ngay cả vào dịp cuối tuần nay vắng lặng như tờ

Phố Ngô Quyền

Phố Thái Hà

Phố Xã Đàn

Phố Bát Đàn

Phố Hàng Cân

Thanh Dat