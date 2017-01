Người dân lũ lượt giao nộp súng tự chế sau khi công an vận động

14/01/2017 14:21

Ngày 14-1, Trung tá Hà thế Xuyên, Phó trưởng Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, xác nhận tính đến thời điểm này, Công an huyện Nam Giang đã tiếp nhận gần 200 khẩu súng tự chế do người dân giao nộp.

Người dân huyện Nam Giang tự nguyện giao nộp hàng trăm khẩu súng

Theo ông Xuyên, từ ngày 16-12-2016, Công an huyện Nam Giang đã phối hợp với công an các xã trên địa bàn huyện tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí để đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên đán cũng như hạn chế tình trạng săn bắn động vật hoang dã. Sau khi công an vận động, hàng trăm người đã lũ lượt đến công an các xã giao nộp hàng trăm khẩu súng bắn đạn các loại do người dân tự chế.

Được biết, hiện nay rất nhiều người dân ở các xã vùng cao ở tỉnh Quảng Nam tự chế súng để săn bắn thú rừng làm thịt hoặc bán cho các nhà hàng, quán nhậu. Cuối năm 2015, tại tỉnh Quảng Nam từng xảy ra vụ việc đau lòng khi một thợ săn bị người đi săn cùng bắn chết vì bị tưởng là… heo rừng.

Tr.Thường