Người đàn ông tử vong tại trụ sở công an xã

08/02/2017 08:28

Cửa sổ nơi phát hiện ông Nguyễn Thành Ngôn tử vong trong tư thế treo cổ

Chiều tối ngày 7-2, ông Nguyễn Quang Biên, Trưởng công an xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, xác nhận vừa có một người dân tử vong tại trụ sở ban công an xã.

Trước đó, khoảng gần 11 giờ ngày 6-2, ông Nguyễn Thành Ngôn (SN 1971, trú tại xã Thọ Thành) đi đám cưới về xảy ra mâu thuẫn cãi vã với vợ là bà Nguyễn Thị Trường (SN 1975). Trong lúc cãi vã, ông Ngôn bất ngờ dùng dao chém vào người vợ, khiến nạn nhân bị thương.

Phát hiện sự việc, người dân báo công an xã và đưa bà Trường đi cấp cứu.

Ngay sau nhận được tin báo, lực lượng công an xã Thọ Thành đã có mặt tại hiện trường lập biên bản và yêu cầu ông Ngôn về trụ sở. Tại trụ sở công an xã, ông Ngôn có biểu hiện say rượu, không thể làm việc nên công an viên để ông Ngôn nằm nghỉ tại phòng kho (có cửa thông với phòng trực công an xã). Tới khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày 6-2, khi công an viên vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện ông Ngôn treo cổ trên cửa sổ. Nạn nhân được đưa xuống sơ cứu nhưng đã tử vong.

Theo hiện trường, ông Ngôn trong tư thế treo cổ bằng dây cột giày, trên người có một vết rách ở trán bên trái dài khoảng 2 cm, một vết tụ máu quanh cổ.

Vụ việc được trình báo Công an huyện Yên Thành, đại diện VKSND huyện, pháp y Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường. Sau đó, thi thể được bàn giao cho gia đình tiến hành chôn cất theo phong tục.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin-ảnh: Hải Vũ-Yên Thành