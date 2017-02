Người làm công trộm tài sản tiền tỉ của chủ

09/02/2017 11:36

Ngày 9-2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Nghĩa (47 tuổi, trú ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tàu hút, bơm cát do Nghĩa trộm của cửa hàng Minh Phương như thế này nhưng được đóng bằng sắt.

Trước đó, vào sáng 2- 2, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Minh Phương ở ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng tá hỏa khi phát hiện chiếc tàu sắt tải trọng 25 tấn cùng các thiết bị bơm cát (giá trị cả tỉ đồng) của mình đậu ở bến sông trước nhà đã bị kẻ gian lấy đi mất. Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện U Minh Thượng chỉ đạo cho các lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi, đồng thời thông báo cho công an các huyện lân cận và Cảnh sát đường thủy đón lỏng ở các tuyến sông. Đến 9 giờ cùng ngày, tổ tuần tra của Trạm Kiểm soát giao thông đường thủy Tắc Cậu đã phát hiện và bắt giữ Nghĩa cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận mình là người làm thuê tại cửa hàng Minh Phương và được ông bà chủ cho nghỉ Tết đến ngày 6-2. Do phát hiện chiếc tàu chuyên hút và bơm cát của chủ thường xuyên không có người trông coi nên vào khuya 1-2, Nghĩa "mò" đến lấy cắp chiếc tàu này định đưa đi tiêu thụ ở tỉnh An Giang để có số tiền lớn tiêu xài dịp Tết.

Tin-ảnh: T.Nốt