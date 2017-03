Người phụ nữ xinh đẹp đi SH lăng mạ, đạp cảnh sát giữa đường

03/03/2017 11:31

Trao đổi với phóng viên sáng 3-3, lãnh đạo Công an phường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xác nhận sự việc một phụ nữ vi phạm giao thông có hành vi lăng mạ, đạp cảnh sát làm nhiệm vụ.

Trước đó, tối ngày 2-3, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ khá xinh đẹp đi xe máy SH có hành vi chửi bới, lăng mạ, giằng co với chiến sĩ Công an phường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tại nút giao đường Tân Mai - Trương Định - Kim Đồng.

Người phụ nữ vi phạm giao thông, chống đối cảnh sát tại cơ quan công an

Trong đoạn clip, người phụ nữ đi xe SH giận giữ cho rằng, mình vi phạm giao thông không đội mũ bảo hiểm nhưng hành động “tóm tay lái” dừng xe của lực lượng Công an gây nguy hiểm. “Mày cứ bỏ tay ra, tao đang lịch sự với mày (chiến sĩ cảnh sát đang giữ tay lái xe máy SH - PV). Bỏ cái kiểu người ta đang đi lại ra tóm tay lái. Cái lỗi mũ bảo hiểm có 150.000 đồng chả là cái gì cả”-người phụ nữ nói với thái độ giận dữ và tay liên tục chỉ thẳng vào mặt chiến sĩ cảnh sát.

Ngay sau đó, lực lượng công an yêu cầu người phụ nữ xuống xe nhưng người này không đồng ý. Hai chiến sĩ cảnh sát lập tức khống chế người phụ nữ rời khỏi xe. Lúc này, người phụ nữ tri hô “cướp” và giằng co với chiến sĩ cảnh sát để lấy lại xe. Trong lúc hai bên giằng co, người phụ nữ vung châm đạp chiến sĩ Cảnh sát và buông lời thách thức.

Lực lượng Công an phường Tân Mai sau đó đã khống chế đưa người phụ nữ đưa về trụ sở để xử lý.

Theo lãnh đạo Công an phường Tân Mai, chiều 2-3, người phụ nữ trên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên tổ công tác Công an phường làm nhiệm vụ ở nút giao đường Tân Mai - Trương Định - Kim Đồng đã dừng xe xử lý.

Tổ công tác mời người phụ nữ dắt xe vào vỉa hè làm việc nhưng người phụ nữ này không chấp hành. Sau đó, người này còn chống đối, lớn tiếng chửi bới, chống đối cảnh sát. Lãnh đạo Công an phường Tân Mai cho biết sau khi về Công an phường, người phụ nữ này còn dùng giày đánh vào thái dương của cán bộ công an phường. Gia đình đã làm đơn bảo lãnh cho người này về nhà vì đang nuôi con nhỏ.

“Khi xảy ra sự việc, người phụ nữ này có dấu hiệu tăng động, thần kinh không bình thường. Gia đình đối tượng sau đó lên xin lỗi, bảo lãnh cho về vì đang nuôi 2 con nhỏ, trong đó có cháu mới hơn 1 tuổi”-lãnh đạo Công an phường Tân Mai cho biết.

Theo CAND