Người thay thế chủ tịch xã xin từ chức hứa “cố gắng hết sức”

Sáng 27-12, tại kỳ họp thứ 4 HĐND xã Tam An (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) khóa XII, ông Huỳnh Tuấn Nhật được bầu làm Chủ tịch UBND xã Tam An thay thế ông Bùi Văn Toàn, người có đơn xin từ chức Chủ tịch UBND xã trước đó.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND xã Tam An, ông Nhật là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Ninh. Ngày 22-12, ông Nhật được điều động về xã Tam An và được bổ nhiệm giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Tam An.

Tân Chủ tịch UBND xã Tam An năm nay 35 tuổi

Phát biểu nhận chức, ông Nhật hứa sẽ làm hết sức mình để cùng với tập thể UBND xã Tam An khắc phục những tồn tại, vướng mắc cũng như giữ vững sự phát triển của xã. Đồng thời, ông cho biết là một cán bộ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm nên mong muốn được lãnh đạo xã, người dân, những người đi trước giúp đỡ.

Trao đổi thêm với phóng viên, ông Nhật cho biết với chức trách là chủ tịch xã, bản thân ông sẽ cùng với tập thể UBND xã Tam An bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã cũng như các Nghị quyết HĐND xã để thực hiện đảm bảo thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.

Đối với những tồn tại, vướng mắc trên địa bàn xã, ông Nhật cho biết qua quá trình làm việc, bản thân ông sẽ đề ra những chương trình làm việc, kế hoạch hành động cụ thể.

Kiểm phiếu bầu tân Chủ tịch UBND xã Tam An

Về các tồn tại được cho là nguyên nhân chính mà người tiền nhiệm xin từ chức là tồn đọng về đất đai và nợ xây dựng cơ bản, ông Nhật nói: Cái tồn tại đất đai, UBND huyện Phú Ninh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu tháo gỡ trong quý I năm 2017. Về nợ xây dựng cơ bản trong quá trình xây dựng nông thôn mới không phải mình địa phương mình mà nhiều nơi cũng nợ, đó là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, khi tiếp cận sâu vào công việc thì sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể.

Khi được hỏi nếu không giải quyết được những tồn tại thì có xin từ chức hay không, ông Nhật nói câu hỏi “rất bất ngờ” và trả lời rằng bản thân ông sẽ cố gắng hết mình cùng với tập thể UBND xã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Bùi Văn Toàn, người xin từ chức chủ tịch xã phát biểu tại buổi họp

Liên quan đến tình hình nhân sự xã Tam An, sau khi có đơn xin thôi chức, ông Bùi Văn Toàn được bổ nhiệm giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam An. Trước đó, ông Toàn là Chủ tịch UBND xã kiêm Phó bí thư Đảng ủy xã.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vì nhiều lần hứa với người dân sẽ giải quyết những tồn đọng về đất đai mà không làm được cộng với việc để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng nông thôn mới hơn 5 tỉ đồng nên ông Bùi Văn Toàn có đơn xin từ chức Chủ tịch UBND xã. Tại buổi họp HĐND xã sáng 27-12, ông Toàn cũng trần tình về lý do ông xin thôi chức chủ tịch xã như trên và cho biết bản thân ông sẽ tiếp tục cố gắng làm tốt công việc để phục vụ nhân dân.

