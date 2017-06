Nhậu say, tắm biển dẫn đến tử vong

09/06/2017 10:31

Lúc 17 giờ 50 ngày 8-6, nhận được tin báo của người dân về việc có người bị đuối nước tại bãi tắm Thanh Khê, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đã xuất 2 xe cùng nhiều CBCS xuống hiện trường triển khai công tác cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, ngay khi phát hiện có người đuối nước, lực lượng cứu hộ của bãi tắm và người dân đang tắm quanh đó đã tiếp cận, cứu vớt nạn nhân đưa lên bờ.

Hiện trường vụ việc

Nam nạn nhân là Nguyễn Văn Hiệp, SN 1988, trú tổ 43 phường Hòa An (quận Cẩm Lệ). Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân đã tử vong khoảng 30 phút trước khi được tìm thấy và đưa lên bờ. Nguyên nhân do sau khi nhậu say, nạn nhân xuống biển tắm và bị trúng gió dẫn đến tử vong. Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đã tiến hành lập biên bản, bàn giao vụ việc cho Công an phường Xuân Hà tiếp tục xử lý.





K.Thái