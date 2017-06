Nhiều báo mạng đưa tin về Tiền Giang sai sự thật

15/06/2017 13:06

Nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đang xác minh làm rõ nhiều tờ báo điện tử thời gian gần đây đưa tin sai sự thật, thậm chí là "suy diễn" làm hoang mang dư luận, nhất là gây bất ổn về an ninh trật tự. Sáng 15-6, thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng Phòng CSHS cũng cho biết tối 14-6 có vụ tử thi nổi trên sông là do tự tử mà rất nhiều tờ báo mạng đăng tin bịa đặt là "chân bị cột gạch" nổi lên mặt nước.

Chết bình thường thành "chết bất thường"

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang cho biết: thời gian gần đây một số tờ tin điện tử đưa tin không chính xác gây nhiễu dư luận. Từ những cái chết bình thường do bệnh lý thì báo lại biến nó thành "chết bất thường".

Cụ thể, vào cuối năm 2016, nhiều báo điện tử đưa tin ở Tiền Giang chỉ trong 1 ngày có 2 vụ chết bất thường. Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi ngay lúc đó kết quả chết là do bệnh lý. "Không có chuyện 2 người chết bất thường ở tỉnh Tiền Giang trong ngày 24-11-2016 như một số phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải. Qua kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả 2 trường hợp này tử vong do bệnh lý chứ không có bất thường"- ông này nói.

Ông Đạt tử vong do bệnh lý nhưng nhiều trang tin điện tử suy diễn 'có vết chém" hay "cái chết bất thường" hoặc "nghi án giết người"...

Đại tá Ngô Xuân Tư, Trưởng Công an huyện Châu Thành nói sáng 24-11-2016, người dân phát hiện ông Nguyễn Văn Liêu (SN 1974, ngụ xã Tân Lý Đông) tử vong trước quán cà phê. Kết quả giám định tử thi kết luận ông Liêu tử vong là do nghiện rượu, sau đó nằm ngủ ngoài đường dẫn đến tử vong là do bệnh lý.

Thượng tá Phạm Thế Kim, Phó trưởng Công an TP Mỹ Tho cũng cho hay sáng 24-11-2016, nhân viên quán Hồng Kim Bảo (đường Lê Văn Phẩm, phường 5) phát hiện bảo vệ là anh N.T.T ( ngụ xã Thới Sơn) tử vong nằm trên ghế bố. Kết quả làm việc với các người có liên quan thông tin,anh T. tối hôm trước đã uống rượu và nằm ngủ trên ghế bố giữ quán. Do mở quạt suốt đêm dẫn đến tử vong chứ không có bất thường.

Cộng tác viên viết tin sinh chuyện

Sáng 14-6, Công an Tiền Giang đã làm việc với một số CTV của một số báo điện tử để xác định những "tin vịt" mà các báo đã đăng gây hoang mang về cái chết của ông Nguyễn Văn Minh Đạt (SN 1959, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho). Theo đó, sáng 13-6, người dân phát hiện ông Đạt đã tử vong trên ghế đá công viên Tết Mậu Thân.

Khám nghiệm tử thi cho kết quả ông Đạt tử vong là do bệnh lý. Có một vài vết côn trùng cắn trên người sau khi tử vong. Nhưng nhiều tờ báo đăng tin cho rằng "ông Đạt bị chém trên đầu" hoặc ông Đạt tử vong bất thường… Đại tá Nguyễn Hồng Khắc, Trưởng Công an TP Mỹ Tho đặt vấn đề. "Không biết từ đâu các báo điện tử suy diễn ra. Trước đây không lâu có người thanh niên nhảy cầu Rạch Miễu tự tử nhưng nhiều trang điện tử nói là " Người phụ nữ nhảy cầu tự tử và còn nói là "sà lan đi ngang qua với được nên…không chết".

"Gần nhất là trưa 14-6, Công an huyện Châu Thành và công an tỉnh Tiền Giang phát hiện một tử thi nổi trên sông Tiền nghi do chết nhiều ngày nên công an khám nghiệm tử thi nhận định anh này chết ngạt nước. Tối cùng ngày, gia đình đã đến nhận dạng. Công an khám nghiệm rất kỹ thi thể nạn nhân không có tác động ngoại lực, không bị trói tay chân. Vậy mà tối cùng ngày trên trang N.T đưa tin "Phát hiện thi thể bị trói gạch nổi trên sông Tiền"- một lãnh đạo công an tỉnh Tiền Giang thắc mắc.

Một cán bộ an ninh nhận xét: "Đa số các tin này khi xác minh thì đều là CTV viết chứ không phải do phóng viên viết. Vì họ chỉ nghe loáng thoáng rồi viết đại chứ không có nguồn cung cấp chính thống. Có người vào họp báo tại UBND tỉnh Tiền Giang lúc xưng là báo này, lúc xưng là báo khác… khi cơ quan có thẩm quyền xác minh trình độ học vấn của CTV chưa hết.. tiểu học. Vậy mà không hiểu sao nhiều nơi vẫn sử dụng họ. Sắp tới, cơ quan công an sẽ có biện pháp chấn chỉnh các trường hợp này để hạn chế việc đưa tin gây hoang mang dư luận".





Minh Sơn