Nhiều sĩ quan Công an được thăng hàm cấp Tướng

31/12/2016 10:33

Chiều 30-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng những sĩ quan công an được thăng cấp bậc hàm cấp Tướng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm

Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, công bố các Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp Tướng CAND năm 2016.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Tô Lâm đã trân trọng trao Quyết định của Chủ tịch nước đối với các sĩ quan công an cao cấp được thăng cấp bậc hàm cấp Tướng.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng cho các lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng CAND là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những công lao đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đồng thời thể hiện sự trưởng thành, phát triển của lực lượng CAND. Bộ trưởng khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của các đồng chí được thăng cấp bậc hàm cấp Tướng hôm nay, mà còn là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng CAND.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Tô Lâm đã trân trọng trao Quyết định của Chủ tịch nước đối với các sĩ quan công an cao cấp được thăng cấp bậc hàm cấp Tướng

Các sĩ quan cao cấp được thăng cấp bậc hàm cấp Tướng lần này là những cán bộ chủ chốt của Công an các đơn vị, địa phương. Trên cương vị của mình, các sĩ quan cao cấp này đã tận tâm, tận lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. “Các đồng chí cần thức sâu sắc rằng: “vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao”, luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Người làm Tướng phải: Trí, tín, nhân, nghĩa, liêm, trung”, giữ gìn tư cách người Công an cách mạng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi với quần chúng nhân dân” - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng những sĩ quan công an được thăng cấp bậc hàm cấp Tướng hôm nay, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm. Dù ở cương vị nào, cũng đều phải xứng đáng là người đầy tớ trung thành và tận tụy của nhân dân, thật sự là người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc và gương mẫu về mọi mặt, giữ vững đoàn kết, thống nhất, nêu cao bản lĩnh, trí tuệ để hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách, nhiệm vụ được giao.

Thay mặt những sĩ quan công an được thăng cấp bậc hàm cấp Tướng, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước và nhân dân; nguyện mãi mãi tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam; không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện bản thân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và Bộ Công an tin cậy giao phó.

B.T.Ngọc (Theo Cổng TTĐT Bộ Công an)