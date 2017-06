"Niềm tin thép" cho ngư dân

13/06/2017 23:01

Vấn đề chất lượng tàu đánh cá vỏ thép được đặt ra tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thu hút nhiều sự quan tâm bởi đây là điều đang gây bức xúc, nhất là đối với nhiều ngư dân ở các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi và Phú Yên.

Người đứng đầu ngành nông nghiệp trấn an rằng chỉ có 19 trong tổng số 297 tàu đánh cá vỏ sắt được đóng tính tới thời điểm 31-5 theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP (Nghị định 67) hư hỏng, còn tuyệt đại đa số đang phát huy hiệu quả kinh tế và an toàn. Tuy nhiên, những hình ảnh hoen gỉ nặng nề, máy không chính hãng… trên những con tàu hư hỏng cũng khiến tất cả những ai chứng kiến đều phải bất bình. Dù số tàu hư hỏng chiếm tỉ lệ nhỏ nhưng sự hư hỏng khó tin ấy cũng đủ để đặt vấn đề liệu chúng có thể vươn khơi bám biển được 20-30 năm như thiết kế hay không?

Là quốc gia biển lại nằm ở vùng biển chiến lược quan trọng của khu vực và thế giới, lợi ích cốt lõi của nước ta gắn với biển. Nước ta có bờ biển dài hơn 3.200 km với gần 3.000 hòn đảo và một vùng biển đặc quyền kinh tế rộng trên 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền. Biển Đông mà nước ta nằm ven bờ là vùng biển giàu tài nguyên, trong đó có dầu khí và thủy sản. Bảo vệ và khai thác nguồn lợi "biển bạc" là hàng triệu ngư dân trên hàng trăm ngàn tàu cá.

Khi những tranh chấp, va chạm trên biển Đông nổi lên thời gian qua, cùng các lực lượng chức năng, ngư dân trên các con tàu cá là lực lượng không thể thiếu để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên biển. Những tàu cá vỏ gỗ của ngư dân đã bất chấp mọi sự chèn ép, đe dọa, uy hiếp để kiên cường ra khơi, bám biển. Mỗi con tàu ngư dân cùng lá cờ đỏ sao vàng trên nóc chính là một cột mốc chủ quyền của Tổ quốc trên biển. Sự hiện diện của hàng chục ngàn con tàu cùng từng ấy lá cờ Tổ quốc chính là những cột mốc để khẳng định chủ quyền của Việt Nam.

Tiếp sức cho ngư dân an tâm bám biển dài ngày, đồng thời có hiệu quả kinh tế cao hơn, Nghị định 67 ra đời với mục đích giúp họ có những con tàu lớn và vững chãi hơn. Những con tàu này mang lại niềm tin cho ngư dân rằng họ luôn có hỗ trợ, hậu thuẫn mạnh mẽ để đương đầu với không chỉ biển khơi mênh mông sóng gió mà cả những bất trắc khó lường.

Vị "tư lệnh ngành" đã trấn an cả về hiệu quả và sự an toàn của những tàu vỏ thép. Ông cũng cam kết đi tới cùng, với sự vào cuộc của lực lượng công an, để làm rõ nguyên nhân hư hỏng của các con tàu này. Chỉ có tìm ra nguyên nhân đích thực, khắc phục triệt để, xử lý nghiêm minh để không còn con tàu vỏ thép nào nữa hư hỏng mới mang lại niềm tin thực sự, tiếp sức thiết thực cho ngư dân vươn khơi bám biển.





Phạm Dương