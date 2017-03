Nỗi đau dai dẳng

14/03/2017 23:28

Hai trong số những vụ dâm ô được dư luận quan tâm nhất đã xảy ra ở TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và quận Hoàng Mai (TP Hà Nội). Vụ thứ nhất kéo dài hơn nửa năm nhưng chưa xử lý được; vụ thứ hai đã trôi qua 2 tháng và mới vừa bị khởi tố.

Do tính chất nghiêm trọng và gây bức xúc của vấn đề, hôm 12-3, đích thân Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an, VKSND Tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp điều tra sớm việc một người đàn ông bị tố cáo nhiều lần có hành vi dâm ô bé gái tại khu chung cư ở phường Nguyễn An Ninh (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong khi đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng yêu cầu TP Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ xâm hại trẻ em ở quận Hoàng Mai.

Những vụ dâm ô trẻ em xuất hiện dồn dập gần đây không chỉ gây lo lắng đối với các bậc cha mẹ mà còn thu hút sự quan tâm của các chuyên gia tâm lý - xã hội như một đối tượng nghiên cứu ngày càng nhiều góc khuất.

Có thể nói, quấy rối, lạm dụng và dâm ô trẻ em là câu chuyện dài với nhiều vị đắng ở nước ta. Theo một số tài liệu, mỗi năm, ở nước ta có khoảng 1.500 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện, trong đó có đến 70% là xâm hại tình dục. Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu được thu thập, còn những trường hợp gia đình “bỏ qua” do tâm lý sợ xấu hổ, thỏa thuận với thủ phạm theo hướng “giảm nhẹ” hay bị ngâm đến “chìm xuồng” thì không thể tính hết. Có chuyên gia tâm lý cho rằng do đặc điểm chung của vấn đề dâm ô trẻ em (kẻ thủ ác thì dọa dẫm, dụ dỗ; nạn nhân thì ngây thơ, sợ sệt…) nên việc xác định chứng cứ thường khó khăn, các quy định hiện hành cũng chưa rõ ràng nên nhiều nghi can dâm ô trẻ em chậm bị điều tra, xử lý và vụ việc dễ rơi vào im lặng. Tất cả trở thành mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng những kẻ ấu dâm bệnh hoạn.

Nhìn ra thế giới bên ngoài, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em cũng đang diễn ra phức tạp.

Ở Anh, theo Hiệp hội Quốc gia ngăn chặn tội ác với trẻ em (NSPSS), phần lớn các vụ xâm phạm tình dục trẻ em thường không được báo cáo hay phát hiện. Những đứa trẻ bị bạo hành cũng giấu kín nỗi đau của mình. Đáng chú ý là trên 90% số vụ lạm dụng tình dục trẻ em do những người thân với gia đình gây ra.

Tại Mỹ, khoảng 13% số người trẻ dùng internet từng nhận được những lời gạ gẫm tình dục trên mạng xã hội và cứ chưa đến 10 phút lại xảy ra một trường hợp xâm hại tình dục.

Ấn Độ chắc chắn lo lắng hơn khi đang nằm trong nhóm 5 quốc gia có các vụ tấn công tình dục trẻ em cao nhất thế giới…

Giọt nước đã tràn ly! Chưa lúc nào những câu chuyện về lạm dụng tình dục trẻ em ở nước ta lại đáng báo động như lúc này. Sự lạm dụng mang tính chất bạo hành đã gây ra cho các em những cơn đau thể chất và nhất là tinh thần - sự tổn thương dai dẳng, khôn nguôi, nhiều khi đến suốt cuộc đời.

Cao Tuấn