“Nóng” việc buôn bán pháo dịp cuối năm

02/01/2017 22:45

Sáng 1-1, các lực lượng của Công an tỉnh Nghệ An phát hiện xe tải mang biển kiểm soát Lào lưu thông trên Quốc lộ 46 (đoạn qua huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) có dấu hiện nghi vấn nên kiểm tra và phát hiện bên trong thùng xe, lốp lẫn thùng xăng chứa pháo nổ các loại gần 500 kg. Làm việc với cơ quan công an, tài xế Nguyễn Bá Thìn (SN 1989; ngụ xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) thừa nhận mua số pháo trên từ Lào, vận chuyển qua cửa khẩu Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) vào trong nước bán kiếm lời trong dịp Tết nguyên đán sắp tới.

Nguyễn Bá Thìn và số pháo tang vật bị bắt giữ ngày 1-1Ảnh: Phê Nguyễn

Trước đó, ngày 18-12-2016, Cục CSGT - Bộ Công an phối hợp Trạm CSGT Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) kiểm tra ô tô khách do tài xế Đàm Văn Khang (39 tuổi; ngụ xã Thạch Khôi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) lưu thông trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu) cũng phát hiện trên xe chở 3 thùng xốp màu trắng, bên trong chứa 1.142 quả pháo nổ ông sư và 24 bánh pháo nổ loại 36 quả, tổng trọng lượng gần 100 kg. Trước đó 4 ngày, Công an huyện Nam Đàn bắt giữ Trần Duy Tân và Nguyễn Hồng Dung (cùng SN 1992; ngụ xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu) có hành vi buôn bán pháo và thu giữ 91,6 kg pháo các loại.

Theo thống kê của Công an tỉnh Nghệ An, từ ngày 15-11-2015 đến 15-12-2016, lực lượng công an tỉnh này bắt 250 vụ với gần 300 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo, thu giữ gần 4.000 kg pháo nổ các loại.

Tại Hà Tĩnh, ngày 29-12-2016, trong lúc vận chuyển gần 22 kg pháo các loại đi tiêu thụ, 2 anh em Phạm Văn Chức và Phạm Văn Chiến (cùng ngụ xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bị lực lượng của Đồn Biên phòng Cửa Sót và Công an huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp bắt giữ. Ngày 23-12-2016, tại xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), Công an thị xã Kỳ Anh bắt một số đối tượng (cùng ngụ huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) khi đang có hành vi mua bán trái phép 50 hộp pháo nổ có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, gồm: Nguyễn Văn Phong (SN 1986), Nguyễn Thị Hồng Sang (SN 1990), Nguyễn Văn Phương (SN 1989) và Bùi Chí Công (SN 1985). Trước đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp lực lượng hải quan và công an cũng đã bắt Ngô Sỹ Hùng (SN 1990), Trần Văn Huy (SN 1988), Nguyễn Văn Liệu (SN 1992; tất cả cùng ngụ huyện Diễn Châu) và Lê Đình Khánh (SN 1978; ngụ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) khi đang vận chuyển gần 190 kg pháo từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Đại tá Đặng Hoài Sơn, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh, cho biết vào dịp giáp Tết nguyên đán, loại tội phạm liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo nổ thường diễn biến phức tạp. Công an thị xã Kỳ Anh đã thành lập tổ công tác chuyên sâu để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Khẩn trương làm rõ vụ vận chuyển số lượng lớn pháo nổ Ngày 2-1, đại tá Nguyễn Ngọc Châu, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, cho biết lúc 1 giờ ngày 1-1-2017, tổ công tác của Đoàn đặc nhiệm miền Bắc (thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) phối hợp Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, Công an huyện Mèo Vạc và Đồn Biên phòng Săm Pun thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mốc 492 thuộc thôn Ngài Trồ, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, đã phát hiện Ma Văn Hồng (SN 1994, dân tộc Xuồng, ngụ xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc) đang vận chuyển pháo. Tang vật thu được gồm 58 thùng đựng tổng cộng khoảng 1,2 tấn pháo do nước ngoài sản xuất. Hồng khai vận chuyển pháo trên cho 2 đối tượng không biết rõ địa chỉ. Đây là vụ vận chuyển pháo lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện tại tỉnh Hà Giang. B.T.C

Đức Ngọc