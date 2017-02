Ô tô khách bốc cháy trên cao tốc, gần 30 hành khách thoát nạn

04/02/2017 15:55

Chiều 4-2, Công an tỉnh Long An cho biết đã khám nghiệm hiện trường vụ cháy xe khách đi trên cao tốc TP HCM-Trung Lương, hướng từ Tiền Giang về TP HCM, khi đến km 17 đoạn qua huyện Bến Lức (Long An) để xác định nguyên nhân.

Chiếc xe đang bốc cháy (Ảnh: bạn đọc cung cấp)

Trước đó, khoảng 13 giờ 4-2, xe khách loại 29 chỗ đi trên cao tốc TP HCM-Trung Lương, hướng từ Tiền Giang về TP HCM, khi đến km 17 đoạn qua huyện Bến Lức (Long An) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do chiếc xe này cháy trơ khung nên cơ quan chức năng chưa xác định được biển số.

Theo ông Phùng Văn On, Phó ban ATGT Long An, ngay khi phát hiện xe bốc cháy, tài xế đã nhanh chóng tấp xe vào lề đường, gần 30 hành khách thoát hiểm an toàn, riêng xe khách bị cháy rụi gần như hoàn toàn.

M. Sơn