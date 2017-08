Ông chủ Hàn Quốc yêu cầu mạnh tay với côn đồ

16/08/2017 19:40

Sáng 16-8, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương điều hành buổi đối thoại giữa cơ quan chức năng tỉnh này với lãnh đạo của hàng chục doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc đang hoạt động tại Bình Dương. Đến nay, các DN Hàn Quốc đã đầu tư vào Bình Dương gần 2,7 tỉ USD (xếp thứ 3 trong số hàng chục quốc gia đầu tư vào tỉnh này).



Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp đã phản ánh những khó khăn, bức xúc để lực lượng chức năng ghi nhận, tháo gỡ. Đáng chú ý, lãnh đạo một DN Hàn Quốc có hơn 3.000 công nhân, đóng tại khu vực Hòa Lân (thị xã Thuận An – tỉnh Bình Dương) phản ánh về đêm có một nhóm côn đồ khoảng 4 đối tượng chạy xe máy mang theo dao đến trước cổng công ty rượt chém công nhân.

Đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc phản ánh về nạn côn đồ tại buổi đối thoại

Ông cho biết công an địa phương đã vào cuộc xử lý nhưng chỉ phạt hành chính nhóm côn đồ trên. Hiện công nhân rất lo sợ vì nhóm côn đồ có thể quay trở lại bất cứ lúc nào.

Trả lời DN, Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, khẳng định sẽ rà soát, xử lý vụ việc trên đồng thời xiết chặt an ninh trật tự để DN yên tâm sản xuất.

Buổi đối thoại thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Bình Dương

Đây không phải là lần tiên, giới chủ DN lên tiếng về nạn côn đồ hoành hành. Trước đó, nhiều DN cũng đã phản ánh công nhân bị chặn đường, hành hung, bắt nộp tiền bảo kê khi lãnh lương…. Không ít đối tượng từng là CN tại các khu, cụm công nghiệp nhưng sau khi thôi việc đã trở lại gây áp lực với chủ DN bằng cách quậy phá nơi làm việc, chặn đường đánh CN, buộc đình công để doanh nghiệp hằng tháng phải nộp tiền bảo kê cho chúng.



Song song với việc lên danh sách quản lý các đối tượng khả nghi, Công an Bình Dương cũng đang hỗ trợ DN thành lập đội công nhân xung kích tự quản. Ngoài ra Bình Dương cũng đang xây dựng thêm một số đồn công an tại các KCN để giữ vững an ninh trật tự.







NHƯ PHÚ