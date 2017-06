Ôtô tông chết nhân viên bến phà rồi lao xuống sông

01/06/2017 12:57

Ngày 1-6, thông tin từ Công an xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết gần 8 giờ cùng ngày, tại bến phà Thuận Giang xảy ra tai nạn giao thông khiến anh Trần Minh Phương (32 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) thiệt mạng. Một người khách đi trên phà đã bị thương do va quẹt với xe này.

Anh Phương được xác định là đã tử vong tại chỗ sau khi bị ô tô 7 chỗ tông.

Thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra khi một chiếc phà chở khách vượt sông Vàm Nao từ bờ huyện Phú Tân sang huyện Chợ Mới. Khi phà cặp bến phía xã Kiến An, anh Phương là nhân viên mở cửa sắt chắn phía trước cho khách lên bờ thì bất ngờ bị chiếc ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát của tỉnh An Giang tông chết tại chỗ. Người lái xe gây tai nạn được xác định là Châu Hồng Ân (56 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân).

Chiếc xe gây tai nạn đã lao xuống sông Vàm Nao.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe này tiếp tục lao về phía trước và va quẹt với một người khách khác trước khi rơi xuống sông Vàm Nao. Rất may, ông Ân cùng vợ kịp thời mở cửa thoát ra bên ngoài và được mọi người gần đó tiếp cứu đưa lên bờ.

Hiện các lực lượng chức năng đang thực hiện trục vớt chiếc xe của ông Ân và mời vợ chồng ông này về trụ sở Công an huyện Phú Tân để điều tra làm rõ.

Tin-ảnh: T.Nốt