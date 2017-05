Phá rừng phòng hộ: Cần nghiêm trị

16/05/2017 23:25

Trước đó, ngay sau khi báo chí thông tin về việc tỉnh Phú Yên cho phép san ủi 116 ha đất rừng phòng hộ thuộc xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên để Công ty TNHH New City Việt Nam triển khai dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City khi chưa có những thủ tục cần thiết như báo cáo đánh giá tác động môi trường, chuyển mục đích sử dụng rừng, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 4295 (ngày 26-4) giao Thanh tra Chính phủ chủ trì kiểm tra, làm rõ về việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác tại tỉnh Phú Yên.

Cùng ngày, một tổ công tác của Thủ tướng cũng đã làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc để yêu cầu giải trình, làm rõ về 6 vấn đề, trong đó có việc tỉnh này đồng ý chủ trương phá rừng phòng hộ làm công viên nghĩa trang (dự án do Công ty Bình Minh Xanh - Hà Nội đề xuất trên diện tích 153 ha đất trồng rừng phòng hộ tại khu núi Ngang, huyện Tam Đảo). Điều đáng nói là trong khi lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra nhiều lý lẽ để quyết bảo vệ chủ trương này thì chính đối tượng được thụ hưởng của dự án là dân chúng trong vùng lại quyết liệt phản đối vì sợ việc phá bỏ cả trăm hecta rừng phòng hộ sẽ ảnh hưởng đến đời sống, môi trường tự nhiên, chưa kể phía dưới cách không xa là nhà máy nước sinh hoạt.

Công an tỉnh Bến Tre cũng vừa bắt tạm giam ông Võ Văn Ngàn, nguyên Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh Bến Tre, để điều tra hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Khi đương chức, ông Ngàn làm thủ tục xin khai thác tận thu 2.000 m3 gỗ đước tại một khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập mặn với lý do phần rừng này bị sâu bệnh tấn công. 26 ha đước thuộc rừng phòng hộ đã bị đốn nhưng sau đó cơ quan chức năng làm rõ và khẳng định "không thấy có dấu hiệu phát triển của sâu bệnh".

Vài vụ như thế để thấy tình trạng xâm hại rừng phòng hộ đang lên "cơn sốt" đến mức không còn đơn giản là "lâm tặc" lén lút khai thác trộm lâm sản mà còn có thể công khai bị xóa sổ bằng quyết sách của chính quyền một địa phương, dưới tên gọi mỹ miều của những dự án phục vụ phát triển kinh tế hay dân sinh (?).

Rừng phòng hộ chốt giữ những vị trí trọng yếu như đầu nguồn nước hoặc làm thành trì che chắn bão giông, cân bằng sinh thái, nên sâu xa hơn cả việc gìn giữ giá trị thảm xanh thực vật, chính là bảo vệ sinh mạng của dân chúng. Cho nên, xóa sổ rừng phòng hộ phải được xem là tội ác. Mới đây, tại hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh rằng mọi hành vi phá rừng, khai thác lâm sản trái phép là tội ác.

Mong Chính phủ sẽ quyết liệt hơn trong việc bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm để phòng ngừa những thảm cảnh khó lường.

LƯƠNG DUY CƯỜNG