Phạm luật giao thông, phải xử nghiêm

04/01/2017 22:36

Trong năm 2016, tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục giảm ở cả 3 tiêu chí nhưng số vụ nghiêm trọng vẫn xảy ra. Vì vậy, cần phải có những giải pháp mang tính đột phá để giảm thiểu tai nạn, lập lại trật tự an toàn giao thông (ATGT)… Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, đã đánh giá như vậy tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Năm ATGT 2016 vào sáng 4-1.

Nỗ lực nhưng chưa kéo giảm

Báo cáo hội nghị, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, cho biết trong năm 2016, cả nước xảy ra 21.589 vụ TNGT, làm chết 8.685 người, bị thương 19.280 người. So với cùng kỳ năm 2015, giảm 1.261 vụ (giảm 5,52%), giảm 43 người chết (0,49%), giảm 1.792 người bị thương (8,5%). Bên cạnh 40 địa phương giảm số người chết vì TNGT vẫn còn khá nhiều địa phương có tỉ lệ người chết tăng, trong đó 9 tỉnh, thành tăng trên 10% là Quảng Ngãi, Hòa Bình, Cao Bằng, TP HCM, Đồng Tháp, Hà Giang, Hải Dương, Tiền Giang và Cà Mau.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây làm 2 người chết, 16 người bị thương Ảnh: XUÂN HOÀNG

Theo đánh giá của Ủy ban ATGT quốc gia, dù tình hình trật tự ATGT trong năm 2016 tiếp tục được kiềm chế, giảm trên cả 3 tiêu chí nhưng công tác bảo đảm trật tự ATGT vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể là chưa đạt mục tiêu về tỉ lệ giảm số người chết do TNGT; số người chết vì TNGT tháng 5, 6, 8, 11, 12 tăng cao so với cùng kỳ năm 2015; xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người. Đáng chú ý là đa phần các vụ TNGT xảy ra do ý thức của người tham gia giao thông kém. Điển hình là tỉ lệ TNGT liên quan đến ô tô có xu hướng gia tăng, chiếm 27,07% TNGT đường bộ mà nguyên nhân chủ yếu do lái xe chạy ẩu. Đây là con số khá cao bởi ô tô chỉ chiếm 6% phương tiện cơ giới.

Trong năm qua, TP HCM để xảy ra gần 4.000 vụ TNGT, tăng 14,5% so với năm 2015. Trong đó, số người chết là 804 người, tăng 102 người. Ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nhìn nhận dù TP rất nỗ lực nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu kéo giảm TNGT. “Đây là con số rất đáng buồn, chúng tôi cũng đã kiểm điểm để tìm nguyên nhân khắc phục” - ông Khoa thẳng thắn.

Không được “dấm dúi”, cho qua

Tỉnh Tây Ninh là địa phương đạt nhiều thành tích trong việc kéo giảm số vụ TNGT và số người chết so với năm trước với số người chết trong năm 2016 giảm 38,7% so năm 2015. Việc tỉnh này kéo giảm được tai nạn là do kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật giao thông, không phân biệt xe biển xanh hay biển trắng, xe công hay xe tư.

Cách làm của tỉnh Tây Ninh được Bộ Công an, Chính phủ đánh giá cao. Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an, cho rằng phải dẹp bỏ cho được tình trạng xin - cho trong xử lý vi phạm giao thông. Theo đó, Thiếu tướng Hà yêu cầu các địa phương phải xử lý nghiêm minh, không nể nang, không để xảy ra tình trạng xin xỏ, gọi điện can thiệp… “Tại sao Đà Nẵng làm rất nghiêm về đội mũ bảo hiểm, người dân chấp hành tốt trong khi ở Hà Nội và địa phương khác, người vi phạm còn rất nhiều? Có phải vì xử lý chưa nghiêm, chưa công bằng” - ông Hà nêu vấn đề.

Để lập lại trật tự ATGT, Phó Thủ trướng Trương Hòa Bình cho rằng song song với việc triển khai đồng bộ các biện pháp chấn chỉnh tình trạng xe chở quá tải trọng, ùn tắc giao thông thì việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật giao thông phải được các địa phương, ngành chức năng quán triệt sâu rộng. “Chúng ta phải xử lý nghiêm hơn nữa các vi phạm, kiên quyết không được bao che, dung túng vi phạm. Không thể để tình trạng cứ bị dừng xe là rút điện thoại ra gọi, sau đó có tiếng nói người quen là cho đi. Phải kiên quyết chấm dứt tình trạng dấm dúi “cưa đôi” giữa người vi phạm và lực lượng xử phạt” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tai nạn trên cao tốc: 1 người chết, 17 bị thương Theo báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh Đồng Nai, lúc 4 giờ 45 phút ngày 4-1, trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây đoạn qua ấp 5, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng. Theo đó, xe container BKS 51C-573.60 do tài xế Hoàng Mạnh Hùng (36 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình) điều khiển, hướng từ Dầu Giây về TP HCM, khi đến địa điểm trên thì bị nổ lốp dẫn đến mất lái, tông vào rào chắn bên phải rồi nằm ngang đường. Lúc này, xe khách 45 chỗ BKS 77B-010.40 do tài xế Cao Đình Tân (45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển, trên xe chở 18 người, tông vào xe container. Cùng lúc đó, xe khách 45 chỗ BKS 77B-009.38 do tài xế Nguyễn Văn Nhơn (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển chở 30 người cũng lao vào xe container. Vụ tai nạn làm 1 người chết, 17 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Nạn nhân tử vong khi đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) là anh Nguyễn Văn Huy (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định), đi trên xe khách BKS 77B-010.40. Bác sĩ Vũ Dzuy, Phó Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, xác nhận lúc 5 giờ 50 phút cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 12 nạn nhân. Do bị chấn thương sọ não nặng, đến 10 giờ, nạn nhân Nguyễn Văn Huy tử vong. Tài xế Cao Đình Tân bị chấn thương sọ não, gãy cột sống cổ, gãy xương đùi phải, gãy hở cẳng chân phải, đang trong tình trạng rất nguy kịch, sức khỏe tiên lượng xấu. X.Hoàng - N.Thạnh

Ra quân Năm An toàn giao thông 2017 Sáng 4-1, Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp UBND TP Hà Nội tổ chức lễ ra quân Năm ATGT 2017 và cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết nguyên đán, các lễ hội đầu năm mới. Trong đợt cao điểm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, UBND các địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện số 2239 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự ATGT, đặc biệt là bảo đảm chất lượng dịch vụ vận tải khách; điều tiết, chống ùn tắc giao thông và kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT.

Văn Duẩn