Phóng nhanh, một thanh niên vào viện cấp cứu

30/05/2017 14:46

Khoảng 10 giờ ngày 30-5, xe thư báo Viettel BKS 29T-005.93 lưu thông đến đoạn km 1945+500m Quốc lộ 1 thuộc khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An. Lúc này tài xế chuyển hướng sang làn đường bên phải để ra vòng xoay nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An.



Khi xe bắt đầu vượt qua giữa tuyến quốc lộ 1, một thanh niên đi xe máy BKS 93F6-02.. chạy theo hướng vào trung tâm TP Tân An, do phóng nhanh đã tông vào phần sau của xe thư báo.

Tai nạn làm người đi xe máy văng sát vào lề bất động, chấn thương đầu nặng, gãy chân; xe máy gãy nát. Phát hiện tai nạn, người dân kêu taxi đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Do không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ cụ thể của nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe thư báo và xe máy tại TP Tân An

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng đến điều hòa giao thông, tránh ùn tắc đoạn dẫn vào cầu Tân An.





Tin-ảnh: H.Minh