Phóng sự ảnh: Hội An chiều cuối năm

27/01/2017 19:40

Dễ dàng bắt gặp hình ảnh nô nức của người dân ở các khu chợ, khu đường hoa cùng vô vàn thức mua sắm cho đủ đầy ngày xuân. Trái với những trận mưa dầm ẩm ê kéo dài liên tiếp vài ngày qua, thời tiết ngày cuối năm đã trở lại khô ráo, nắng đẹp, các hàng quán theo đó cũng đón khách đông vui.

Đáng nói, Hội An là địa danh du lịch nên bên cạnh cư dân phố cổ, đông đảo khách tham quan cũng góp phần tạo nên vẻ sôi động cuối năm của thành phố, trong đó rất đông những du khách đến từ Tây Âu, Trung Quốc… Theo một số du khách chia sẻ, họ chọn đón giao thừa tại Hội An bởi yêu thích không khí an bình ở phố cổ, đồng thời trải nghiệm cảm giác chào đón năm mới âm lịch của Việt Nam.

Cùng xem một số hình ảnh dưới đây để cảm nhận rõ hơn không khí Hội An chiều cuối năm:

Một góc Hội An chiều cuối năm

Chợ Hội An vẫn tấp nập người mu

Cũng sắm chậu hoa, chậu quất cho nhà thêm Xuân

Anh Nguyễn Văn Thịnh, từ Hưng Yên đến Hội An, đã 10 năm bán bong bóng dịp Tết nguyên đán

Người mẹ tần tảo Hội An vẫn bôn ba ngày cuối năm để kiếm tấm áo cho con

Quầy bán những bao lì xì, miếng treo mừng năm mới đỏ rực một góc vỉa hè

Các gánh hàng rong trái cây vẫn miệt mài phục vụ khách

Các du khách Anh Quốc dạo chợ hoa Xuân đường Trần Hưng Đạo

Một cặp tình nhân người nước ngoài thích thú chụp ảnh selfie bên sông Hoài

Nhiều du khách chọn tour du ngoạn trên sông trong chiều yên ả cuối năm

Chùa Cầu vẫn tập nập khách tham quan

Du khách quốc tế thích thú với cảnh Hội An đón Xuân

Các nhà hàng vẫn mở cửa đón khách chiều cuối năm

Viết Hai