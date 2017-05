Phu huynh vây trường mầm non nghi cho trẻ ăn “gà bệnh”

18/05/2017 18:44

Trường mầm non xã Thọ Sơn

Ngày 18-5, ông Nguyễn Đức Vĩnh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết Phòng GD-ĐT huyện đã tạm dừng công tác bà Trần Thị Phượng, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Thọ Sơn; bà Trương Thị Anh, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Thọ Sơn, và nhân viên hợp đồng nấu ăn của nhà trường, vì liên quan đến sự việc một số phụ huynh tố Trường mần non Thọ Sơn dùng "gà bệnh" làm thức ăn cho trẻ.

Trước đó, vào ngày 17-5, khi đi qua Trường mầm non xã Thọ Sơn, một người dân vô tình chụp lại được hình ảnh nhân viên hợp đồng nấu ăn của nhà trường khi đi mua thực phẩm có 1 con gà có biểu hiện bị nhiễm dịch bệnh. Sau đó, con gà này được dùng để chế biến món ăn cho các học sinh bán trú trong trường.

Cho rằng nhân viên Trường mầm non Thọ Sơn đã mua "gà bệnh" về làm thức ăn cho các em học sinh nên nhiều phu huynh đã kéo đến yêu cầu nhà trường làm rõ sự việc.

Nhận được thông tin, đại diện Công an huyện Anh Sơn, Phòng GD-ĐT huyện Anh Sơn và chính quyền địa phương cũng đã trực tiếp đến trường gặp gỡ đối thoại với các phụ huynh.



Ngày 18-5, Phòng GD-ĐT huyện Anh Sơn cũng đã lập đoàn công tác trực tiếp tới Trường mầm non xã Thọ Sơn làm rõ sự việc. "Chúng tôi đang trong quá trình làm rõ sự việc, khi có kết quả sẽ trả lời công khai cho phụ huynh học sinh được rõ. Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan"- ông Nguyễn Đức Vĩnh cho biết thêm.

Được biết, Trường mầm non xã Thọ Sơn có tổng số 240 trẻ. Sau khi xảy ra sự việc trên, chỉ có hơn 100 trẻ tiếp tục đến trường, số còn lại được phụ huynh học sinh cho nghỉ học ở nhà.

Tin-ảnh: Hải Vũ-Quỳnh Lưu