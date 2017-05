Phú Yên tháo ngòi khủng hoảng truyền thông

26/05/2017 22:48

Tại buổi đối thoại, ông Ngô Đa Thọ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh Phú Yên, cho rằng DN, nhà đầu tư cũng có trách nhiệm trong sự việc này.



Doanh nghiệp dễ ỷ lại

Trước hết, DN phải xem lại về sự ưu ái của tỉnh cho nợ các thủ tục, tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư. "Luật pháp đã rất rõ ràng rồi mà nhà đầu tư cứ thế làm sai quy trình dẫn đến việc báo chí vào cuộc, gây nên một cuộc khủng hoảng truyền thông. Chính quyền tạo điều kiện, đột phá, giúp đỡ cho DN là tốt nhưng DN lại dễ ỷ lại..." - ông Thọ nói.

Dự án New City đang tạm dừng thi công để chờ thanh tra, kiểm tra

Theo ông Thọ, cuộc khủng hoảng này dù không muốn cũng đã tạo nên môi trường đầu tư rất ảm đạm. Do đó, Phú Yên phải nghĩ cách nào đó xử lý khủng hoảng truyền thông, lấy lại phong độ trong việc thu hút đầu tư. "Giữa tỉnh, nhà đầu tư và báo chí cần có một cuộc gặp gỡ, đối thoại công khai những dự án đầu tư, nhất là những dự án nhạy cảm để tạo sự đồng thuận cao" - ông Thọ đề xuất.

Bên lề cuộc đối thoại, ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cũng thừa nhận: "Vừa qua, báo chí phản ánh những việc làm chưa đúng của tỉnh thì tỉnh cần phải sửa nhưng nói thật, Phú Yên đã gặp khủng hoảng truyền thông. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường thu hút đầu tư. Nhiều nhà đầu tư họ ngại" - ông Hiến nói.

Phải công khai, minh bạch

Một trong những dự án mà báo chí đề cập nhiều trong thời gian gần đây ở Phú Yên là Khu Du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam (dự án New City) do Công ty TNHH New City Việt Nam làm chủ đầu tư. Đây là dự án mà báo chí đã phản ánh tỉnh Phú Yên cho chặt hạ hơn 100 ha rừng phòng hộ khi chưa có các thủ tục cần thiết như Báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa có quyết định giao đất và đặc biệt là chưa chuyển mục đích rừng sang mục đích khác (cần phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép). Tại buổi đối thoại, bà Phan Thị Mỵ, Phó Giám đốc điều hành dự án New City, thừa nhận một số hồ sơ, thủ tục chưa được hoàn tất hoặc đang hoàn tất nhưng UBND tỉnh đã cho phép triển khai song song với việc hoàn tất các thủ tục.

Bà Mỵ khẳng định sau khi báo chí phản ánh về dự án này, UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản yêu cầu dừng tất cả hoạt động ở công trường. Rồi văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 3-5 là dừng toàn bộ hoạt động phá rừng và thực hiện các giải pháp để bảo vệ môi trường, chống xói lở. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến dự án. Bà Mỵ đề xuất cho tiếp tục trồng cỏ chống cát bay và cây bóng mát trong khuôn viên dự án.

Tuy nhiên, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho rằng thời hạn thanh tra 20 ngày của Thanh tra Chính phủ đối với dự án này sắp hết, đề nghị nhà đầu tư nên chờ đợi.

Ông Thế thừa nhận Phú Yên luôn cố gắng tạo ra các cơ chế mở để tạo điều kiện cho các DN, nhà đầu tư triển khai các dự án nhanh nhưng trong quá trình đó rõ ràng có một số vướng mắc. Thời gian tới, UBND tỉnh Phú Yên sẽ công khai, minh bạch về chủ trương đầu tư các dự án để tránh gặp khủng hoảng về truyền thông.

Ngoài dự án New City, báo chí cũng đã phản ánh các dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao ở huyện Sông Hinh mà tỉnh cho đốn hạ 273 ha rừng tự nhiên khi chưa có phương án trồng rừng thay thế; hay dự án khu đô thị mới Bắc Lục Khẩu được tỉnh cho nhà đầu tư san lấp khi chưa có hàng loạt những thủ tục cần thiết, cả chủ trương đầu tư. Hiện các dự án đều đã tạm dừng thi công.

Trước cuộc đối thoại với DN này, trong lần gặp gỡ với báo chí, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, cho hay trong việc điều chỉnh chủ trương của tỉnh đối với việc triển khai các dự án là từ nay sẽ không cho phép triển khai song song vừa thi công vừa hoàn tất các thủ tục. Điều này sẽ giúp các dự án thực hiện đúng quy định pháp luật, tạo được sự đồng thuận lớn của người dân.

Ông Trần Hữu Thế cho biết để giải quyết những vấn đề mà báo chí vừa qua phản ánh, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã đăng ký làm việc với Thủ tướng. "Văn phòng Chính phủ cũng đã có thông báo chấp thuận là Thủ tướng sẽ làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên để cùng nhau tháo gỡ những vấn đề vướng mắc trong thời gian vừa qua và sắp tới" - ông Thế thông tin.



