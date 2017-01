Phục vụ hành khách tốt nhất

15/01/2017 22:03

Ngày 15-1, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng dẫn đầu đoàn công tác của TP thăm, chúc Tết và kiểm tra tình hình triển khai công tác phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết nguyên đán 2017 tại Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông, ga Sài Gòn và Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thực hiện 4 xin và 4 luôn

Trưởng ga Sài Gòn Nguyễn Văn Thành cho biết đơn vị chủ động triển khai lực lượng tại chỗ; phối hợp với chính quyền, công an bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, ngăn chặn các đối tượng làm ăn phi pháp như cò vé, trộm cắp…

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng hỏi thăm hành khách tại Bến xe Miền Đông ngày 15-1

Nhà ga đã phối hợp chặt chẽ cùng các chi nhánh vận tải, đơn vị liên quan để chuẩn bị, bố trí lực lượng thực hiện tốt công tác hướng dẫn, hỗ trợ hành khách (đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ có thai, có con nhỏ…). Phối hợp với đội xe ôm tự quản, đội bốc xếp chuẩn bị nhân lực, phương tiện để tham gia phục vụ hành khách đi tàu. Bố trí vị trí thuận lợi tại ga để kết nối, tổ chức điểm dừng, đón trả khách bằng xe buýt. Chuẩn bị tốt các điều kiện, trang thiết bị phục vụ hành khách, thực hiện công tác trang trí, vệ sinh môi trường và dự phòng khu vực tập kết hành lý.

Trước câu hỏi của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng về tình trạng cò vé, ông Nguyễn Văn Thành thừa nhận hiện vẫn còn nhưng chỉ vài người chứ không nhiều như trước đây. “Các đối tượng xấu in vé trên mạng rồi sửa tên để lừa hành khách” - ông Thành nói.

Theo ông Nguyễn Văn Chiến, Phó trưởng Công an quận 3, tình hình an ninh trật tự khu vực ga Sài Gòn trong năm cũng như dịp Tết nguyên đán được bảo đảm. UBND quận 3, Công an quận 3 và ga Sài Sòn đã thành lập Ban Chỉ đạo về an ninh trật tự của ga. Trong đó, chủ tịch UBND quận 3 là trưởng ban, thành viên gồm có công an quận, công an phường, bí thư - chủ tịch phường cùng các đội nghiệp vụ và hằng quý đều có giao ban nên tình trạng trộm cắp, cướp giật ít xảy ra. Dịp Tết nguyên đán, Công an quận 3 có kế hoạch riêng để tuần tra kiểm soát, mật phục, đồng thời giao đội CSGT kết hợp với Công an phường 1 giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng về lâu dài, đường sắt phải đưa lên cao, dời ga ra ngoại thành. “Nếu đường sắt không đổi mới thì khó cạnh tranh với hàng không, đường bộ. Đường sắt phải thực hiện phương châm an toàn, đúng giờ, thuận tiện, thân thiện và hiệu quả. Ngoài ra, phải thực hiện 4 xin (xin phép, xin lỗi, xin chào, xin cảm ơn) và 4 luôn (luôn mỉm cười, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ, luôn lắng nghe)” - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Chủ động mở cửa bầu trời

Ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đã báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, công nghệ và con người để bảo đảm phục vụ hành khách dịp Tết năm nay.

Về công nghệ, ông Tú cho biết đã đẩy mạnh việc check-in qua internet ở ga quốc tế và quốc nội; đồng thời cải tiến quy trình khai thác trong nhà ga, góp phần nâng cao năng lực các hãng. “Sân bay đã đưa đường R1 vào khai thác, giúp tình trạng tàu bay chờ giảm hơn 50% so với trước đây, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ bay rất nhiều” - ông Tú nói.

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đặt vấn đề tại sao nước ngoài điều hành tốt mà ta không điều hành được? Cần thiết thì thuê chuyên gia điều hành cho mình học hỏi. “Trong thời điểm cao điểm như thế, thuê người ta đến dạy cho thì chả có gì phải xấu hổ cả. Chưa làm được tốt thì mình học, đó là chuyện bình thường” - Bí thư Thành ủy nhìn nhận.

Theo Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, năm nào hàng không cũng tăng trưởng rất nhanh, sân bay Tân Sơn Nhất quy hoạch chỉ có 25 triệu lượt khách mà nay đã 32 triệu lượt khách. Năm 2017 chắc chắn sẽ khoảng 40 triệu lượt khách.

“Chúng ta không cản được nhu cầu của người dân, các hãng hàng không đã thêm máy bay rồi nên cần chủ động cho việc mở cửa bầu trời. Đó là theo quy luật kinh tế thị trường, chúng ta không thể cản được. Cùng với đầu tư sân bay Long Thành thì phải nâng cao trách nhiệm, trình độ tại sân bay Tân Sơn Nhất” - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cũng yêu cầu làm ngay hồ điều tiết để tránh ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất. Cùng với đó, đẩy nhanh công tác khơi thông, mở rộng kênh Nhật Bản, kênh A41. Muốn lo chống ngập cho mùa mưa thì phải làm từ mùa khô. Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức giao thông cho phù hợp. Đặc biệt, nhanh chóng đưa thủ tục check-in ra ngoài sân bay. Ưu tiên dùng xe buýt đưa đón hành khách từ nơi check-in vào sân bay và hạn chế taxi.

“Cứ 1 người đi thì 10 người tiễn, 1 người về thì 10 người đón, mỗi người đi một taxi vào thì sân bay nào chịu nổi!” - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Bảo đảm đủ xe Theo ông Nguyễn Ngọc Thừa, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông, đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an địa phương, thanh tra giao thông xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc” và tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại bến xe trong dịp Tết nguyên đán. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá cao sự chỉ đạo sớm và quyết liệt của UBND TP HCM trong việc phục vụ hành khách trước và sau Tết nguyên đán với tinh thần tốt nhất. Bến xe đã có giải pháp để kiểm soát không cho tăng giá vé. “Đề nghị các đơn vị kiểm soát chặt chẽ điều kiện an toàn kỹ thuật, hàng hóa khi xe xuất bến, bảo đảm có xe để hành khách đi lại” - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nêu rõ.

Bài và ảnh: Trường Hoàng