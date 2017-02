"Quái xế” lộng hành, đua ngay trên Quốc lộ 1

13/02/2017 19:53

Đám “quái xế” lộng hành trên tuyến Quốc lộ 1, khu vực ngã ba Sông Thao, xã Hưng Thịnh vào đêm 12 rạng sáng 13-2, với hàng trăm xe máy độ, “cọp” (tháo bớt các bộ phận) các loại.

Hàng trăm thanh niên nam nữ đã dùng xe máy chắn ngang đường, chặn cả một đoạn quốc lộ tạo thành “trường đua” ngay tại chỗ, mặc các xe đang lưu thông.

Cảnh "quái xế" chặn Quộc lộ 1 để đua xe diễn ra rạng sáng 13-2

Trong đường đua, những “quái xế” rú ga, nẹt pô tranh hơn thua gây náo loạn khu vực. Nhiều “quái xế” nằm rạp cả trên yên xe, thậm chí điều khiển bằng chân.

Sau một lúc chặn quốc lộ làm đường đua, những “quái xế” này lại nhanh chóng di chuyển đến một điểm khác kéo theo đám đông và tiếp tục “chiếm” quốc lộ để biểu diễn. Theo ghi nhận, tình trạng trên đã khiến tình hình giao thông trên Quốc lộ 1 bị ách tắc nhiều điểm trong đêm.

Ông Nguyễn Lương, trưởng Công an xã Hưng Thịnh, cho biết các đối tượng “đua xe”, “đi bão” vào đêm trăng sáng không phải người tại xã mà ở địa phương khác đến. Thời gian gần đây cứ cách vài tuần tình trạng này lại tiếp diễn. “Tình trạng trên khiến an ninh trật tự bị ảnh hưởng nghiêm trọng, công an xã khó khăn trong việc xử lý vì không đủ thẩm quyền và chế tài…”- ông Lương nói.

Tin-ảnh: X.Hoàng-N.Thống