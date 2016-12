Quảng Nam: Thêm một chủ tịch xã xin nghỉ

28/12/2016 15:31

Chiều 28-12, ông Bùi Ngọc Cẩm, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, xác nhận ông Huỳnh Nhuận, Chủ tịch UBND xã này đã có đơn xin nghỉ việc.

Ông Cẩm cho biết ông Nhuận gửi đơn xin nghỉ vào ngày 26-12. Trước đó vài ngày và đến thời điểm này ông Nhuận không đến cơ quan. “Anh Nhuận viết đơn xin nghỉ nhưng không nêu lý do. Hôm nay huyện về họp nhưng anh ấy cũng không đến. Chúng tôi đang viết giấy mời anh Nhuận đến xã để làm rõ sự việc” – ông Cẩm nói và cho biết ông Huỳnh Nhuận sinh năm 1972.

Người dân phản ánh có nhiều khuất tất trong việc xây dựng nhà văn hóa thôn Cẩm Lãnh, xã Tiên Cẩm: Ảnh: Hữu Phúc

Ông Phạm Văn Đốc, Bí thư Huyện ủy Tiên Phước cho hay đã nhận được báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Cẩm về việc ông Nhuận xin nghỉ việc. “Ông Nhuận không gửi đơn cho huyện mà chỉ gửi cho xã. Sáng nay tôi đã cử đồng chí Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy và mấy anh em xuống làm việc ở xã để rõ thêm thông tin. Đến nay chưa được báo cáo lại nên chưa rõ lý do vì sao ông Nhuận xin nghỉ” – ông Đốc cho hay.

Được biết, xã Tiên Cẩm những năm gần đây là “điểm nóng” của các vụ tranh chấp, xung đột đất rừng dẫn đến nhiều vụ khiếu nại, khiếu kiện dai dẳng tạo ra nhiều bức xúc, gây mất niềm tin đối với người dân. Mới đây, một số cơ quan báo chí cũng phản ánh có nhiều khuất tất trong các công trình xây dựng nhà văn hóa thôn, đường bê tông… Những vấn đề này hiện thanh tra đang vào cuộc làm rõ.

Như vậy, đây là chủ tịch xã thứ 2 ở tỉnh Quảng Nam xin nghỉ việc chỉ trong thời gian ngắn vừa qua. Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vì không hoàn thành lời hứa với người dân trong giải quyết tồn đọng đất đai và để xảy ra nợ xây dựng cơ bản trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ông Bùi Văn Toàn đã làm đơn xin từ chức Chủ tịch UBND xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Ngày 27-12, Tam An đã có tân chủ tịch xã. Riêng ông Toàn hiện vẫn đang làm Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam An (trước đó ông Toàn là Phó bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch UBND xã).

Tr.Thường