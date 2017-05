Rà soát các dự án thu hồi đất

Kịp thời cung cấp thông tin chính thống

Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Công an và cơ quan liên quan có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; chủ động phát hiện, ngăn chặn, phản bác các luồng thông tin xuyên tạc, sai sự thật, kịp thời cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.