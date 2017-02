Rà soát việc cấp “biển số VIP”

03/02/2017 22:39

Nhiều tháng qua, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế xuất hiện hàng loạt ô tô mang biển số “khủng” vượt rất nhiều những đầu số thực tế đang được cấp khiến dư luận xôn xao. Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều 3-2, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết Thủ tướng đã giao Bộ Công an kiểm tra việc tỉnh Thừa Thiên - Huế sử dụng biển xe 80A, 80B. Hiện văn bản chưa về nhưng Bộ Công an đã giao cục trưởng Cục CSGT phối hợp Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế rà soát biển số 80A, 80B xe cá nhân; Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an báo cáo việc cấp biển số ô tô 80A, 80B cho các doanh nghiệp (các loại hình) từ ngày 1-6-2014 đến nay, nếu phát hiện vấn đề bất cập thì đề xuất sửa đổi, bổ sung bảo đảm chặt chẽ, khách quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I.

Lực lượng CSGT TP Hà Nội kiểm tra việc chấp hành quy định của một ô tô biển số xanh 80A. Ảnh: Nguyễn Tiến

Đại tá Trần Sơn, nguyên Phó Phòng Hướng dẫn luật, điều tra, xử lý tai nạn giao thông - Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết việc cấp xe biển xanh là theo quy định của Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe.

“Thủ tướng đã có chỉ đạo chứng tỏ có một số địa phương đã lạm dụng việc cấp biển xanh không đúng quy định nên có một số đối tượng không nằm trong diện cấp biển xanh nhưng vẫn được cấp” - ông Sơn nhận xét.

Cũng theo đại tá Trần Sơn: “Rõ ràng có nhiều người hoặc nhiều cơ quan muốn oai, muốn có xe biển xanh nhưng thực chất không đủ điều kiện để được cấp. Có cả sự nhân nhượng, thậm chí như ở tỉnh Hậu Giang có sự chỉ đạo từ trên xuống phải cấp biển số xanh không đúng thẩm quyền và không đúng quy định của pháp luật”.

Theo ông Sơn, cần siết chặt hoạt động này. Các địa phương cần căn cứ vào chỉ thị của Thủ tướng, tổ chức rà soát lại tất cả các xe, thậm chí có những xe trước kia cấp biển xanh đúng quy định nhưng sau đó chuyển đổi mô hình quản lý nhà nước sang kinh doanh khác, cổ phần hóa mà vẫn giữ biển xanh thì cần rà soát. Xe nào không đủ tiêu chuẩn thì phải đề nghị đổi biển số theo đúng quy định để tạo bình đẳng và nghiêm minh của pháp luật.

Dẫn trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh ở Hậu Giang là do bí thư tỉnh ủy chỉ đạo cho giám đốc công an tỉnh, giám đốc công an tỉnh chỉ đạo cho phòng CSGT cấp biển số xanh, đại tá Trần Sơn đưa ra giải pháp: “Ở địa phương không cấp cũng không được nhưng khi nhận được chỉ đạo, rà soát thấy sai quy định thì phải báo cáo đề xuất lên bằng văn bản. Sau khi báo cáo rồi mà cấp trên vẫn yêu cầu phải cấp thì có thể báo cáo ngành dọc”.

Xe của cơ quan nào được cấp biển 80? Theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA về đăng ký xe thì biển số ô tô với xêri biển 80 chỉ do Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt cấp cho các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp trực thuộc trung ương. Hiện chỉ 27 cơ quan trung ương được sử dụng biển số 80, như các bộ: Công an, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông...; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông Tấn Xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Thanh tra Nhà nước, TAND Tối cao, VKSND Tối cao…

NGUYỄN QUYẾT - PHƯƠNG NHUNG