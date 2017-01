Rút thẻ phóng viên dỏm lòe CSGT khi vi phạm

09/01/2017 10:37

Sáng 9-1, Công an tỉnh Tiền Giang đã mời ông Nguyễn Long G.Ph (SN 1982, ngụ Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, TPHCM) đến cơ quan công an để làm rõ trường hợp ông này đã sử dụng thẻ cán bộ giả tự xưng là phóng viên báo Thanh Tra và Tạp chí Thế Giới trong ta để lòe CSGT khi bị vi phạm luật giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 7-1, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tỉnh lộ 878, Tổ CSGT thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang dừng xe mang biển số 72F1-168.86 do ông Ph điều khiển kiểm tra thì ông Ph. không xuất trình được giấy phép lái xe và tự xưng là phóng viên của báo Thanh Tra đồng thời đưa ra một danh thiếp tên ông Ph cùng cơ quan báo xin CSGT bỏ qua lỗi vi phạm. Khi CSGT không đồng ý thì ông Ph đưa ra một THẺ CÁN BỘ có đóng dấu đỏ mang tên Văn phòng Tạp chí Thế giới trong ta với chức vụ là Phóng viên. CSGT đã lập biên bản giữ toàn bộ các loại giấy tờ giả này. Khi làm việc với cơ quan công an, Ph. khai mình chỉ là người làm cho công ty thuốc bảo vệ thực vật và thuê nhà trọ ở Tiền Giang chứ không có làm việc cho cơ quan báo chí nào.

Minh Sơn