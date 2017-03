Rút tiền từ ATM được giấy ghi 500.000 VND, ngân hàng nói gì?

01/03/2017 21:47

Ngày 1-3, Ngân hàng TMCP Đại chúng (PVcombank) đã xác nhận sự việc hi hữu là khách hàng sau khi hoàn tất các thao tác rút tiền từ cây ATM đã nhận được tờ giấy ghi số 500.000 VND.

Tiền mẫu demo nhả ra từ máy ATM khách giao dịch ngày 1-3

Trước đó, theo thông tin từ clip được đưa lên mạng xã hội ngày 1-3, một máy ATM đã nhả ra những tờ giấy màu xanh có ghi “500.000 VND”, ứng với mệnh giá 500.000 đồng, khi có chủ thẻ thực hiện giao dịch rút tiền.

Quá bất ngờ, cả chủ thẻ và một số người dân gần đó đã thực hiện lại giao dịch khác để quay clip làm bằng chứng thì vẫn được cây ATM nhả những tờ giấy ghi 500.000 VND, ứng với số tiền cần rút theo lệnh giao dịch. Đồng thời, khách cũng đã bị trừ số tiền tương ứng trong tài khoản. Đây là một giao dịch liên ngân hàng, được thực hiện tại một cây ATM trên đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) của Ngân hàng TMCP Đại chúng (PVcombank) với thẻ do Ngân hàng Quốc tế (VIB) phát hành.

Cùng ngày 1-3, PVcombank xác nhận đúng là có sự việc hi hữu này. Cụ thể, khi chạy thử nghiệm máy ATM của PVcomBank tại Big C Thăng Long (đường Trần Duy Hưng), trong lúc nhân viên nhà thầu đang xử lý đường truyền tạm thời vắng mặt tại ATM thì một khách hàng đã tiến hành giao dịch rút tiền. Do đang trong quá trình chạy thử và nhà thầu chưa bàn giao kĩ thuật cho PVcomBank nên tiền thật chưa được tiếp quỹ và khách hàng đã rút ra tiền mẫu demo.

“Sau khi tiếp nhận thông tin, PVcomBank ngay lập tức đã thực hiện việc tra soát để hoàn trả tiền cho khách hàng. Sự cố do quá trình thi công của nhà thầu này đã nhanh chóng được PVcomBank khắc phục để đảm bảo hệ thống ATM mới được vận hành thông suốt”- PVcombank cho biết.

Theo Pvcombank, ngân hàng có kế hoạch triển khai mở rộng mạng lưới ATM trên nhiều địa bàn: TP Hà Nội, TP HCM, Vũng Tàu, Cần Thơ… Theo đó, từ tháng 12-2016 đến tháng 3-2017, hơn 40 máy ATM PVcomBank đã và đang được tiến hành lắp đặt, chạy thử nghiệm tại các chi nhánh và nhiều điểm thuận tiện cho khách hàng.

T.Hà