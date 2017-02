Sân bay Tân Sơn Nhất nhận gần 20 ha đất quốc phòng

21/02/2017 11:51

Khu đất được xác định với 11 mốc, từ mốc M1 đến M11 (được xác định bởi các cột mốc M1 và M11 theo bản vẽ được Cục Hàng không Việt Nam và Quân chủng Phòng không – Không quân thống nhất).

Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ kiểm tra khu đất có thực hiện đúng mục đích hay không và khi có nhiệm vụ quốc phòng, các vị trí đỗ tàu bay quân sự trên sân đỗ tàu bay được ưu tiên cho quân sự, quốc phòng.

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng Thứ trưởng Bộ GTVT khảo sát khu vực đất sẽ bàn giao

Bộ GTVT có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tái lập và triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình trên khu đất phù hợp với tiến độ thi công di dời 7 tàu bay của Quân chủng Phòng không – không quân.

Trong biên bản tạm bàn giao mặt bằng khu đất cũng nêu rõ sau khi dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành (Đồng Nai) hoàn thành, Bộ GTVT phải bàn giao lại toàn bộ diện tích khu đất trên cho Bộ Quốc phòng để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. Trường hợp có nhu cầu sử dụng tiếp, Bộ GTVT phải có văn bản gửi Bộ Quốc phòng xem xét và quyết định.

Đại diện các bên ký kết biên bản bàn giao

Theo ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Hàng không Việt Nam, sự tăng trưởng nhanh của ngành hàng không trong thời gian qua đã khiến sân bay Tân Sơn Nhất quá tải nghiêm trọng. Nhiều thời điểm, sân bay “kẹt cả trên trời và dưới đất” do thiếu đường lăn, sân đỗ và nhà ga, dẫn đến nhiều chuyến bay phải bay vòng trên bầu trời, gây thiệt hại lớn về kinh tế và đe dọa an ninh an toàn hàng không. Do đó, việc mở rộng để nâng cao năng lực khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất là giải pháp hiệu quả nhất và cần thiết trong giai đoạn trước mắt.

Sân bay Tân Sơn Nhất hiện đang quá tải nghiêm trọng nên giải pháp trước mắt là phải mở rộng để xây dựng đường lăn, sân đỗ

Trước đó, vào tháng 8-2016, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thị sát tại sân bay Tân Sơn Nhất và nêu vấn đề dẫn đến tính trạng sân bay kẹt trên không nhưng nguyên nhân chủ yếu do quá tải dưới mặt đất.

Trong khi chưa giải quyết hết những bất cập hiện hữu, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT phải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam phối hợp Bộ Quốc phòng và các cơ quan chuyên môn đảm bảo tuyệt đối an toàn các chuyến bay, kể cả dân dụng và quân sự; hạn chế tối đa việc các chuyến bay phải bay chờ trên bầu trời.

Đồng thời, Bộ GTVT phối hợp cùng Bộ Quốc phòng phải đưa ra các giải pháp tối ưu trong việc mở rộng, nâng cao năng lực vận tải của sân bay Tân Sơn Nhất.

