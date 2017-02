Sân bay trả lại tài sản hàng trăm triệu đồng cho khách

04/02/2017 13:05

Văn phòng Cảng Hàng không Thọ Xuân (Thanh Hoá), ngày 4-2, cho biết trong dịp Tết Nguyên đán, đã tiến hành trả lại hành lý, tài sản có giá trị lớn của nhiều hành khách đi máy bay bỏ quên.

Một hành khách tìm lại được tài sản bị lạc mất ở sân bay Thọ Xuân dịp Tết.

Cụ thể, ngày 20-1, anh Chu Đình Tâm, nhân viên An ninh kiểm soát thuộc đội An ninh Cảng hàng không Thọ Xuân, trong khi thực hiện nhiệm vụ tại sảnh ga đến phát hiện một túi da màu đen để quên trên xe đẩy hành lý nên đã báo cáo cán bộ trực điều hành để có biện pháp giải quyết.

Ngay khi nhận được thông tin, Đội An ninh đã tiến hành kiểm tra và xác định trong túi có nhiều tài sản, bao gồm 2 chiếc điện thoại Nokia 8800, 2 thẻ ATM, tiền mặt trị giá 140 triệu đồng và 500 USD, cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên Lường Tiến Quân.

Ban giám đốc Cảng đã chỉ đạo các bộ phận liên quan liên hệ và xác minh chủ nhân số tài sản trên để gửi trả lại. Chủ nhân số tài sản bỏ quên được xác định là ông Lường Tiến Quân (SN 1981; ngụ quận 1, TP HCM), hành khách đi trên chuyến bay VN 1272 từ TP HCM đến Thanh Hoá. Sau khi xác minh, nhận diện đúng chủ nhân số tài sản trên, Đội An ninh đã lập biên bản và bàn giao đủ số tài sản cho chủ nhân.

Trước đó, nhiều vụ khách bỏ quên tài sản tại sân bay Thọ Xuân cũng được nhân viên an ninh hàng không phát hiện và làm thủ tục xác minh, trả lại. Cụ thể, ngày 15-11-2016, nhân viên an ninh Kiểm soát thuộc Đội An ninh tên Lưu Đặng Chí trong khi đang làm nhiệm vụ đã phát hiện 1 cặp số màu đen có 15 triệu đồng của ông Trần Văn Minh (ngụ Nông Cống - Thanh Hóa).

Ngày 16-11-2016, nhân viên An ninh kiểm soát Lê Như Chiến phát hiện một túi màu vàng của hành khách để quên trong túi có 30 triệu đồng và một số giấy tờ quan trọng của hành khách Bùi Văn Lượng. Ngày 15-12-2016, nhân viên Đỗ Tuấn Ninh đã phát hiện một túi hành lý vô chủ trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Lưu Thị Thanh và 8 triệu đồng.

Ngày 10-1-2017, nhân viên tổ An ninh soi chiếu Cao Phương Thảo phát hiện một va li màu đen có một số tài sản giá trị của hành khách Lê Thị Kim. Tất cả số tiền và tài sản trên đã được tiến hành xác minh và trả lại cho hành khách đúng quy trình.

T.Hà - M. Bình