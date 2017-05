Sạt lở uy hiếp người dân Nhà Bè

31/05/2017 23:26

Đến chiều 31-5, gần chục hộ dân ở hẻm 1740 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Nhơn Đức vẫn thấp thỏm khi thấy vết nứt dưới đường trước nhà mình.



Ngày càng lan rộng

Theo ghi nhận, mặt đường bị xé toạc, xuất hiện các vết nứt lớn kéo dài hàng chục mét. Những vết nứt kéo dài theo rạch Tôm, có đoạn hở rộng hơn 10 cm và đang tiếp tục lan qua khu vực xung quanh. Chị Nguyễn Thị Diệu Hiền (ngụ nhà số 1740/37 Lê Văn Lương) cho biết mặt đường trước nhà chị bắt đầu xuất hiện tình trạng nứt nhẹ vào sáng 30-5, sau đó nhanh chóng lan rộng. Sau cơn mưa lớn đổ xuống vào chiều cùng ngày, phạm vi vết nứt càng lớn hơn và hở rộng, phía dưới khoét hàm ếch nham nhở. Chính quyền địa phương đã đến kiểm tra và lên phương án di dời một số hộ dân ở khu vực này nhằm bảo đảm an toàn trước khi khắc phục. "Tuy nhiên, gia đình tôi cũng như các hộ khác vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nên vẫn đang rất lo lắng" - chị Hiền bộc bạch.

Vết nứt tạo thành khoảng hở gần 10 cm và đang tiếp tục mở rộngẢnh: Sỹ Đông

Trong khi đó, gia đình chị Trần Kim Hương (ngụ sát nhà chị Hiền) phải sơ tán từ đêm 30-5 do sợ bị sạt lở. "Tôi cùng chồng đi làm ban đêm nên phải gửi 2 con nhỏ đến nhà người thân từ đêm 30-5. Chính quyền thông báo di dời gia đình tôi cùng các hộ khác đến một trường học gần trụ sở UBND xã Nhơn Đức nhưng do khá đột ngột nên cảm thấy bất tiện và không an tâm. Chỉ mong đoạn bờ rạch nhanh chóng được khắc phục để sinh sống ổn định trở lại" - chị Hương nói. Chiều 31-5, chính quyền địa phương đã làm rào chắn quanh đoạn mặt đường bị nứt để hạn chế các phương tiện qua lại.

Xin vốn khắc phục tạm thời

Theo Khu Quản lý Đường thủy nội địa, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP, nếu vị trí trên xảy ra sạt lở sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống hạ tầng và các hộ dân đang sinh sống tại khu vực. Cụ thể, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 500-600 m2 với 7 căn nhà; ngoài ra còn có phần mặt đường, 2 trụ điện, hệ thống cấp nước và 1 cầu dân sinh ở phía cuối hẻm. Ông Phan Thành Công, Phó Giám đốc Khu Quản lý Đường thủy nội địa, cho biết tình trạng sụt lún tại khu vực trên là phát sinh chứ không nằm trong các điểm nguy cơ sạt lở mà đơn vị đã cảnh báo. Hôm nay (1-6), Khu Quản lý Đường thủy nội địa sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn đến hiện trường đo đạc lòng sông, áp lực dòng chảy tại khu vực trên, sau đó báo cáo với Sở GTVT nhằm lên phương án cụ thể trong việc khắc phục. Khi tiếp nhận thông tin vụ việc, đơn vị này đã hạn chế lượng phương tiện thủy lưu thông qua đây nhằm ngăn nguy cơ sóng lớn gây áp lực vào bờ, tăng khả năng xảy ra sạt lở. Trước mắt, Khu Quản lý Đường thủy nội địa đã kiến nghị Sở GTVT đề xuất TP cho sử dụng vốn từ nguồn phòng chống lụt bão nhằm khắc phục khẩn cấp hiện trạng sụt lún tại khu vực trên. Còn giải pháp lâu dài, ông Công cho rằng cần lập một dự án xây dựng bờ kè, thiết kế hành lang an toàn... thì mới có thể xử lý triệt để tình trạng trên.

Di dời 325 hộ dân Ông Nguyễn Văn Lưu, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, cho biết có nhiều điểm nguy cơ sạt lở, tập trung ở các xã như Nhơn Đức, Hiệp Phước, Phước Lộc với tổng cộng 325 hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng, buộc phải di dời. Những khu vực được cảnh báo là vùng nguy hiểm, huyện sẽ cho di dời trước. TP đã bố trí 3 khu đất để huyện sắp xếp tái định cư cho người dân, về cơ bản thì đã làm gần xong. Đối với sự cố sạt lở ở ấp 3, huyện đã động viên người dân dời đến chỗ ở mới an toàn hơn; hiện đã có 5 hộ dân di dời.

GIA MINH - SỸ ĐÔNG