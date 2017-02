Say xỉn, hàng chục thanh niên ra Quốc lộ 1 nhảy múa

05/02/2017 21:30

Sáng 5-2, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài gần 5 phút, ghi lại cảnh một nhóm khoảng hơn 10 thanh niên hò hét, nhún nhảy theo điệu nhạc trên Quốc lộ 1 giữa dòng xe qua lại.

Trong clip, số thanh niên này có biểu hiện say xỉn, liên tục hò hét, khua tay chân và chạy ra giữa đường. Không chỉ vậy, một vài người còn cầm que pháo bông lao ra chặn đầu xe khiến các xe qua đây gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm.

Được biết, sự việc trên xảy ra vào trưa 3-2, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xóm 9, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Nhóm trai làng sau khi dự đám cưới xong đã rủ nhau ra đường và nhảy theo điệu nhạc trong máy. Sau khi nhận được tin báo, công an xã đã triển khai lực lượng tới giải tán đám đông.

Hành vi này gây phản cảm, cản trở giao thong nhưng rất may là chưa xảy ra thiệt hại về người và tài sản. Hiện công an đã xác định được danh tính các thanh niên trên, sắp tới sẽ mời lên UBND xã để làm việc. Ông Trần Hữu Thành - Trưởng Công an xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên cho biết.

Clip nhóm trai làng nhảy múa trên Quốc lộ 1.

Bảo Anh