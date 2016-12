Sẻ chia cùng người dân vùng lũ

24/12/2016 23:54

Ngày 24-12, ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã đến tặng quà hỗ trợ, chia sẻ với người dân vùng lũ 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Tại Phú Yên, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng với lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Phú Yên đã đến thăm người dân xã An Hiệp, huyện Tuy An. Nơi đây, trưa 13-12, nước lũ lên cao đã xé toạc bờ đê suối Cái, quét qua thôn Mỹ Phú 2 làm hơn 100 ngôi nhà hư hỏng nặng. Ông Bùi Văn Cường chia sẻ, động viên nhân dân nỗ lực vượt khó, sớm ổn định cuộc sống, sản xuất; đồng thời kêu gọi các tổ chức Công đoàn, (CĐ) viên chức, người lao động trên khắp cả nước tiếp tục ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung, trong đó có Phú Yên.

Đặc biệt, tại đây, ông Bùi Văn Cường đã biểu dương tinh thần dũng cảm và trách nhiệm của các đoàn viên CĐ là giáo viên của Trường Mầm non An Hiệp, Trường THCS An Hiệp đã bảo đảm an toàn tính mạng cho các em học sinh trong trận lũ ngày 13-12. Thay mặt tổ chức CĐ, ông Cường trao bằng khen và tặng 4 cô giáo mầm non của điểm Trường Mầm non xã An Hiệp và ông Bùi Xuân Đồng, cán bộ của trường, mỗi người 3 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ 13 cháu mầm non được an toàn trong lũ dữ. Ngoài ra, ông Cường còn trao 5 triệu đồng cho ông Nguyễn Hữu (người có nhà sập) và tặng 100 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) cho người dân xã An Hiệp.

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao tiền hỗ trợ người dân vùng lũ xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên Ảnh: HỒNG ÁNH

Để chia sẻ khó khăn, mất mát của người dân Phú Yên,Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã trao cho tỉnh 500 triệu đồng tiền đóng góp của người lao động trong cả nước để Phú Yên khắc phục hậu quả lũ lụt.

Chiều cùng ngày, ông Bùi Văn Cường đã trực tiếp đến thăm người dân bị thiệt hại nặng trong trận lở núi xảy ra vào rạng sáng 20-12, tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trong trận lở núi này, thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng có 4 người chết, 4 người bị thương; 7 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 5 ngôi nhà bị hư hỏng nặng.

Trước những mất mát quá lớn của người dân, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao 40 triệu đồng cho 2 gia đình anh Lê Anh Vang (mẹ chết) và anh Phạm Công Dũng (con chết trong vụ lở núi); trao 5 triệu đồng/gia đình đối với các gia đình có nhà sập hoàn toàn. Ngoài ra, 70 hộ dân xã Phước Đồng bị thiệt hại, ảnh hưởng từ mưa lũ, lở núi cũng được hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng.

Làm việc với LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, ông Bùi Văn Cường ghi nhận sự chủ động của lãnh đạo tỉnh, biểu dương các cấp CĐ trong tỉnh về công tác cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Ông đề nghị các cấp CĐ cần tập trung hỗ trợ người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Ông Bùi Văn Cường cũng đã trao 500 triệu đồng cho tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do lũ lụt.

Hỗ trợ Bình Định 2.000 tấn gạo Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về hỗ trợ khẩn cấp gạo cho tỉnh Bình Định. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp ngay 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ cứu đói cho người dân vùng ngập lũ. B.Trân

Hồng Ánh - Kỳ Nam