Sẽ xử án điểm vụ 3 cô gái lột đồ, đánh đập dã man thiếu nữ

20/01/2017 11:07

Sáng 20-1, thiếu tá Mai Thanh Tâm, Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cho biết đã chính thức ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Phương Huyền (SN 2000), Lê Minh Huyền Trang (SN 1998, cùng ngụ thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) và Văn Thị Mỹ Dung (SN 1999, ngụ xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) về hành vi “Làm nhục người khác” theo khoản 1, điều 121 Bộ luật Hình sự.

Khung hình phạt cho tội danh này từ 3 tháng đến 2 năm tù giam. Hiện 3 bị can trên đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

3 bị can lao vào đánh đập, hành hạ dã man thiếu nữ

Thiếu tá Tâm cho biết, các cơ quan tố tụng của huyện Đại Lộc đã bàn bạc và thống nhất sẽ xử án điểm đối với vụ án này để răn đe, giáo dục cho giới trẻ. Riêng việc có xét xử công khai hay không thì tùy vào ý kiến của bị hại và gia đình.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước với Lê Trần Bảo Tr. (SN 2001, ngụ thị trấn Ái Nghĩa), khoảng 12 giờ trưa 18-1, Dung, Huyền, Trang đến quán cà phê nơi Tr. làm việc tại thị trấn Ái Nghĩa để tìm đánh Tr.

Tại đây, 3 cô gái trên lao vào đánh Tr. tới tấp rồi cùng nhau khống chế, lột áo quần trên người Tr. Khi thấy có bóng người đến, 3 cô gái tiếp tục kéo Tr. vào trong nhà vệ sinh tiếp tục hành hạ với những cú ra đòn liên tiếp. Sau đó, 3 cô gái trên đã lột sạch quần áo trên người Tr, mặc cho cô gái này ra sức van xin.

Trong quá trình đánh đập, làm nhục “đàn em” của mình, Dung còn quay clip phát trực tiếp lên trang facebook cá nhân. Đoạn clip do Dung quay nhanh chóng nhận được sự quan tâm với mức độ chia sẻ chóng mặt. Theo Công an huyện Đại Lộc, chỉ trong vòng 7 phút, đã có 6.000 lượt chia sẻ và sau đó vài phút thì clip đã được hơn 10.000 lượt chia sẻ trước khi bị xóa.

Cả 3 đều đã bị khởi tố

Sau khi đánh đập, hành hạ Tr., cả 3 cô gái trên bỏ trốn và lần lượt ra đầu thú trong ngày 18 và 19-1.

Trong vụ án này, sau khi nắm thông tin trên mạng xã hội, Công an huyện Đại Lộc đã chủ động vào cuộc và nhanh chóng làm rõ sự việc. Ngoài vụ án trên, trong ngày 18-1, Công an huyện Đại Lộc cũng giải cứu thành công vụ bắt cóc con tin đòi tiền chuộc (Báo Người Lao Động đã thông tin) và khám phá thành công một vụ trộm cắp tài sản khác.

Với những thành tích trên, sáng 20-1, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đang chờ báo cáo chính thức từ Công an huyện Đại Lộc và trong tuần tới sẽ tiến hành khen thưởng để động viên tinh thần các chiến sĩ công an huyện đã có thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tr.Thường