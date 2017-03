Sợ dân "ẩu", điện lực TP HCM sửa điện miễn phí

04/03/2017 08:51

Trong năm 2017, các công ty điện lực trực thuộc EVN HCMC sẽ khảo sát, tư vấn và sửa chữa điện ít nhất 10.000 hộ dân, trong đó đa số là những hộ nghèo tại các quận, huyện ngoại thành.

Vào đầu tháng 3-2017, Công ty Điện lực Bình Chánh đã tổ chức buổi tư vấn sử dụng an toàn điện và sửa chữa, thay lắp điện miễn phí cho người dân. Ngay sau đó, nhân viên điện lực đã đến 216 hộ nghèo tại xã Tân Nhựt và thị trấn Tân Túc sửa chữa miễn phí và tư vấn sử dụng điện an toàn.

Nhân viên công ty Điện lực Bình Chánh mang thiết bị điện đến tận nhà người dân tại ấp 4, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh để lắp miễn phí

Ông Trần Ngọc Định, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Chánh, cho biết hiện xã Tân Nhựt và thị trấn Tân Túc có 183 hộ không bảo đảo an toàn về điện. Trong đó, hệ thống dây dẫn điện trong nhà không phù hợp với nhu cầu phụ tải do thiết kế ban đầu; lắp đặt thêm phụ tải so với thiết kế ban đầu...

Ngoài ra, còn rất nhiều trường hợp hộ nghèo không đủ kinh phí nên kéo dây điện trực tiếp không luồn trong ống bảo vệ hoặc sử dụng một ổ cắm cho nhiều thiết bị điện cũng là nguyên nhân gây mất an toàn điện.

Phú Thạnh