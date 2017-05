Sóc Trăng: 2 ngày, 4 trẻ chết đuối

24/05/2017 18:35

Chiều 24-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Sóc Trăng và Công an tỉnh Sóc Trăng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm bên ngoài tử thi của 2 bé trai được tìm thấy thi thể tại một đoạn kênh thuộc khóm 5, phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, thi thể 2 bé trai không có tác động ngoại lực, vì thế cơ quan chức năng kết luận ban đầu là do đuối nước.

Đoạn kênh phát hiện thi thể 2 bé trai

Trước đó vào lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày, người dân địa phương đã vớt được thi thể bé Trần Văn Phát (SN 2006) và bé Cao Thái Thắng (SN 2006, học lớp 5), cùng ngụ tại khu vực 5, phường 2, TP Sóc Trăng. Trong đó, bé Thắng bị mẹ bỏ từ nhỏ, hàng ngày sống với bà nội. Trước khi xảy ra tai nạn thương tâm này, 2 bé đã rủ nhau ra đoạn kênh gần nhà để tắm.

Lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường

Trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 23-5, khi mẹ đi làm thuê chưa về, chị em Kim Thanh (8 tuổi) và Kim Diễm (5 tuổi) rủ nhau đi tắm mưa ở một khu đất trống tại khóm 5, phường 7, TP Sóc Trăng. Do không phát hiện được hố nước sâu hơn 1,5 m nên 2 em đã trượt chân xuống.

Một nhóm học sinh sau đó phát hiện thi thể một trong 2 em nên hô hoán. Khi những người dân gần đó nhảy xuống hố nước sâu tìm thì phát hiện thi thể chị em Thanh.

