Sự thật thông tin cô giáo nhảy cầu Rạch Miễu

02/03/2017 15:57

Chiều 2-3, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho hay đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân cô giáo Thiệu Thị Phi Y.( 24 tuổi, ngụ xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) bị bất tỉnh tại một nhà trọ do cô giáo thuê ở để đi dạy học tại phường 5, TP Mỹ Tho.

Hiện cô giáo Y. đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Chiếc xe của cô giáo tìm thấy hiện trường nam thanh niên nhảy cầu còn cô giáo thì bị bất tỉnh ở nơi mình thuê trọ để đi dạy.

Trước đó, chiều 1-3, nhiều báo mạng đưa tin cô giáo này đã nhảy cầu Rạch Miễu tự tử và bỏ lại một xe gắn máy biển số 63B8-119.95 cùng giấy tờ tùy thân.

Tiến hành xác minh sự việc, công an xác định người nhảy cầu Rạch Miễu là Tống Tùng C. ( SN 1981, ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), khi C. điều khiển xe máy của cô giáo Y. từ hướng Tiền Giang qua Bến Tre. Đến xã Thới Sơn thì phát hiện có công an đang làm nhiệm vụ, C. liền quay đầu xe ngược về hướng Tiền Giang. Khi đến giữa cầu Rạch Miễu thì C. bỏ xe nhảy xuống sông.

C. sau đó được một tàu vớt và đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong.

Do cô giáo Y. chưa tỉnh nên chưa thể kết luận được cô giáo Y. có quan hệ thế nào với C. hoặc đây có phải là một vụ cướp hay không.

M. Sơn