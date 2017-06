Tai nạn 2 người tử vong ở Tam Đảo: Tài xế cố tình tông vào vách núi

08/06/2017 22:45

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Facebook

Tối ngày 8-6, Trường THPT An Dương (TP Hải Phòng) đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng vụ nhiều học sinh của trường đi du lịch tại Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) bị tai nạn giao thông thương tâm khiến 5 người thương vong vào sáng cùng ngày.

Theo đó, nội dung báo cáo nêu rõ: sau khi kết thúc năm học 2016-2017, nhà trường có tổ chức họp cha mẹ học sinh cuối năm. Theo nguyện vọng của học sinh và cha mẹ học sinh các lớp được ghi trong biên bản họp lớp, đầu tháng 6-2017, một số lớp có kế hoạch cho học sinh tham quan du lịch hè. Căn cứ vào đơn đề nghị xin được tổ chức tham quan du lịch cho học sinh, có chữ ký của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và giáo viên chủ nhiệm, Hiệu trưởng nhà trường đã đồng ý cho một số lớp thực hiện kế hoạch cho học sinh đi tham quan với yêu cầu các lớp phải ký hợp đồng với công ty du lịch và cam kết phụ huynh học sinh và giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng công ty du lịch tổ chức chuyến du lịch tuyệt đối an toàn.

Ngày 7-6, lớp 11B5 do cô giáo Nguyễn Thúy Hường làm chủ nhiệm cùng 3 phụ huynh và 38 học sinh của lớp sau khi báo cáo và được Hiệu trưởng đồng ý, đã ký hợp đồng với Công ty Du lịch Hải Nam thực hiện chuyến tham quan du lịch tại Tam Đảo. Sáng ngày 8-6, trên đường trở về, tới khu vực chân núi (cách huyện Vĩnh Phúc 17 km) xe mất phanh, tài xế đánh xe vào vách núi tránh nạn. Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 phụ huynh là bà Nguyễn Thị Oanh (trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương) và bà Vũ Thị Đông (trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương) tử vong tại chỗ. Khoảng 10 học sinh bị xây xát nhẹ đã được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.

Ngay khi nhận được tin báo từ giáo viên chủ nhiệm, nhà trường đã phối hợp với các bên liên quan để giải quyết hậu quả vụ tai nạn. Đến tối cùng ngày, thi thể 2 phụ huynh tử nạn đã được đưa về tới địa phương.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày 8-6, chiếc xe loại 45 chỗ biển kiểm soát 15B-012.84 chở hơn 30 học sinh lớp 11 đi du lịch. Tuy nhiên, khi đang trên đường xuống dốc Tam Đảo đến km19+500 thuộc địa phận xã Hồ Sơn thì xe bất ngờ lao vào vách núi. Hậu quả làm 2 người tử vong tại chỗ, một thi thể nằm cách xe khoảng 10 m, trong khi đó khoảng 4 người khác bị thương vẫn đang được cấp cứu.

Tr. Đức-Ng. Hưởng