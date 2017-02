Tài xế quay đầu xe khách, rượt đuổi kẻ ném đá như phim

12/02/2017 13:51

Ngày 12-2, ông Đoàn Ngọc Thơ, tài xế xe khách Ngọc Thông (chạy tuyến Đắk Nông - Quảng Trị), cho biết đã trình báo lực lượng chức năng về việc bị ném đá khi đi qua địa phận huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum.

Theo tài xế Thơ, khoảng 21 giờ đêm 11-2, ông điều khiển xe khách BKS 48B-004.99, trên xe chở 30 hành khách, lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ Đắk Nông - Quảng Trị. Khi đến địa phận xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum thì bị một đối tượng đi xe máy ngược chiều ném đá làm vỡ kính chắn gió, mảnh kính vỡ làm tài xế Thơ và một hành khách khác bị thương.

Xe khách Ngọc Thông bị ném đá vỡ kính - Ảnh nhà xe cung cấp

Bức xúc việc bị ném đá, ngay lập tức tài xế Thơ quay đầu xe để truy đuổi. Do đoạn đường trên vắng, không nhiều đường ngang nên đối tượng ném đá khó khăn trong việc đưa xe máy lẩn trốn. Sau khi rượt đuổi hơn 7km, biết không thể chạy thoát, đối tượng ném đá đã vứt xe máy ven đường rồi bỏ chạy vào vườn cao su lẩn trốn. Sau đó nhà xe đã tạm giữ chiếc xe máy, đồng thời gọi điện báo lực lượng công an. Trên giỏ xe máy của đối tượng này vẫn còn nhiều hòn đá chưa kịp sử dụng.

Chiếc xe máy và số lượng đá hung thủ chưa kịp sử dụng bị nhà xe truy đuổi và bắt được - Ảnh nhà xe cung cấp

"Sau khi công an có mặt, đã bắt giữ được đối tượng và đưa về cơ quan công an xử lý" - tài xế Thơ nói và cho biết, khi nhà xe tạm giữ xe máy của đối tượng chờ công an đến thì có 2 người đến đòi lại xe nhưng không được và bỏ đi. Sau khi khắc phục tạm hư hỏng, chiếc xe tiếp tục hành trình về Quàng Trị.

Đại diện Công an huyện Đắk Tô cũng xác nhận đã bắt được đối tượng ném đá vào xe Ngọc Thông, hiện đối tượng này vẫn đang được tạm giữ.

Hoàng Thanh