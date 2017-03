Tài xế trình diện sau khi điều khiển ô tô tông 6 người

08/03/2017 22:52

Ngày 8-3, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội cho biết ông Vũ Trọng Tiến (53 tuổi, ngụ Hà Nội) - người lái chiếc ô tô tông hàng loạt xe máy trên địa bàn quận này - đã trình diện và khai mượn xe chở vợ đi công chuyện rồi va chạm xe máy do một phụ nữ điều khiển. Sau đó, do hoảng loạn nên ông tiếp tục tông vào nhiều phương tiện khác. Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 20 giờ ngày 7-3, ông Tiến điều khiển ô tô 4 chỗ trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) với tốc độ cao và tông vào hàng loạt xe máy, xe đạp điện làm 6 người bị thương và hất hàng loạt phương tiện lên vỉa hè.

Ông Vũ Trọng Tiến trình diện tại cơ quan công an Ảnh: ANTĐ

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Kiều - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An - cho biết ô tô bán tải của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Anh Sơn trong lúc lưu thông trên Quốc lộ 7B (đoạn qua xã Đức Sơn) va chạm xe máy đang chở 3 học sinh nữ của Trường THPT Anh Sơn 1. Ba nữ sinh ngã xuống đường và bị thương nặng.

Ng.Hưởng - Đ.Ngọc