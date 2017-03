Tan nát rừng phòng hộ Bắc Trà My

14/03/2017 23:01

Ngày 14-3, nhận được phản ánh của người dân, phóng viên Báo Người Lao Động đã đến hiện trường những vụ phá rừng nghiêm trọng ở xã Trà Sơn và Trà Giác, huyện Bắc Trà My.

Tại khu rừng thuộc thôn Tân Hiệp, xã Trà Sơn, nhiều cây gỗ có đường kính từ 40-60 cm, dài 1,5-2 m bị lâm tặc xẻ thành khúc, tập kết hai bên đường. Đi tiếp gần 2 km là 2 điểm tập kết gỗ được ngụy trang bằng các nhánh cây. Men theo con đường mòn đầy sỏi đá vào sâu trong rừng, những dấu hiệu về việc tàn phá rừng dần hiện ra. Hàng chục cây gỗ lớn, trong đó có nhiều cây 2 người ôm không xuể, bị lâm tặc đốn hạ nằm ngổn ngang, chỉ còn lại bìa gỗ và nhánh cây. Dấu vết của những lần vận chuyển gỗ còn rất mới.

Đi thêm một đoạn hơn 1 km, chúng tôi phát hiện hàng loạt cây gỗ khác vừa mới bị hạ trong khoảng vài giờ. Nhiều khúc gỗ đã được xẻ nằm ngổn ngang tại hiện trường, chưa kịp chuyển đi. Theo một số người dân nơi đây, tình trạng phá rừng ở xã Trà Sơn đã ngang nhiên diễn ra gần 3 năm qua. Tại những cuộc họp hay các buổi tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng các cơ quan chức năng địa phương vẫn không có biện pháp xử lý.

Cây gỗ quý ở khu vực núi Chóp Nón bị lâm tặc chặt hạ

Rời xã Trà Sơn, theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi men theo vệt kéo gỗ còn in trên đất luồn sâu vào cánh rừng già theo hướng lên xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My. Chừng hơn 4 giờ băng rừng, chúng tôi chứng kiến cả một đại công xưởng xẻ gỗ giữa rừng ở đỉnh núi Chóp Nón. Tại đây, hàng chục gốc cổ thụ 3-4 người ôm chỉ còn trơ gốc, thân đã bị xẻ thành nhiều khúc gỗ to. Phần lớn gỗ đã được chuyển đi nhưng nhiều thân cây vẫn còn nguyên, chưa kịp xẻ thành phách nằm ngổn ngang khắp sườn núi. Dấu vết để lại từ những lán trại quanh khu vực này còn mới nguyên. Những cây bị hạ toàn loại gỗ có giá trị cao.

Một số người dân nơi đây cho biết họ được một người đàn ông thuê vận chuyển gỗ từ rừng ra nơi tập kết, giá mỗi chuyến từ 350.000-400.000 đồng. “Cứ 3-4 ngày, họ thuê một chuyến. Mỗi chuyến cả đi lẫn về mất chừng 1 ngày” - một người dân nói.

Sau khi chúng tôi thông tin về tình trạng phá rừng ở xã Trà Sơn, ông Nguyễn Nhuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My và lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My đã vào hiện trường kiểm tra. Trong chiều 14-3, ông Nhuần và đoàn công tác cho hay đoàn ghi nhận ở xã Trà Sơn chỉ có 4 cây gỗ gồm 2 cây xoan bưu, 1 sơn huyết, 1 trám trắng bị chặt hạ.

Tuy nhiên, khi phóng viên đưa ra nhiều hình ảnh ghi nhận trong chuyến đi thực tế thì ông Nhuần và các cán bộ kiểm lâm thừa nhận số gỗ bị đốn hạ trước nay nhiều hơn và hứa sẽ điều tra.

Đối với khu vực núi Chóp Nón, ông Nhuần khẳng định ở đây chỉ có khai thác khoáng sản trái phép chứ không có phá rừng. Tuy nhiên, khi được xem những hình ảnh mà phóng viên ghi nhận, ông Nhuần tỏ vẻ bất ngờ, đồng thời điện thoại chỉ đạo các ban, ngành yêu cầu đến hiện trường kiểm tra trong ngày 15-3.

Bài và ảnh: TRẦN THƯỜNG