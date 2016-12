Tàu cánh ngầm ngừng hoạt động sau 20 năm

31/12/2016 23:29

Kể từ khi chính thức hoạt động vào tháng 2-1996, tàu cánh ngầm là phương tiện vận chuyển được nhiều hành khách ưa chuộng bởi có tính an toàn, thời gian di chuyển ngắn hơn so với đường bộ. Tuy nhiên, từ khi xảy ra sự cố cháy tàu cánh ngầm vào tháng 1-2014, số tàu cánh ngầm từ 14 chiếc chỉ còn 4 chiếc. Ngoài ra, do tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đưa vào sử dụng từ năm 2014, rút ngắn thời gian xe khách di chuyển, giá vé xe lại rẻ hơn so với tàu cánh ngầm nên số lượng khách đi tàu cánh ngầm giảm rõ rệt. Khách ưa chuộng chủ yếu là người nước ngoài.

Du khách đi chuyến tàu cánh ngầm cuối cùng

Theo Nghị định số 111/2014 của Chính phủ, đến ngày 31-12-2016, tất cả tàu cánh ngầm tuyến TP HCM - Vũng Tàu và ngược lại phải ngừng hoạt động vì hết hạn sử dụng. Các doanh nghiệp đã làm đơn kiến nghị xin gia hạn thời gian cho tàu cánh ngầm tiếp tục hoạt động và vẫn đang chờ được xem xét.

Tin-ảnh: Ng.Giang