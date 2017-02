Tàu hỏa tông ô tô, 7 người đi chợ Viềng thương vong

04/02/2017 18:37

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4-2 (tức ngày 8 tháng giêng năm Đinh Dậu) trên Quốc lộ 10 song song với đường sắt Bắc – Nam đoạn qua xóm Thượng, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Theo một số người ven đường thời điểm trên, chiếc xe du lịch BKS 21B-005.92 đi lễ hội chợ Viềng (huyện Vụ Bản, huyện Nam Định) có đi nhầm đường về Hà Nội nên đã quay đầu trở lại, trong lúc quay lại chiếc xe 16 chỗ đã đánh lái lên đường tàu, do không quan sát thấy đoàn tàu chạy hướng Bắc – Nam đang lao tới nên đã bị tàu hỏa tông trúng.

Hậu quả, tài xế chết tại chỗ, 6 người bị thương, chiếc xe 16 chỗ hư hỏng nặng.

Chiếc đầu xe nát bét khiến tài xế tử vong tại chỗ

Ông Hoàng Văn Học, Phó trưởng Công an xã Liên Minh, cho biết nhận được tin báo ban công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu người gặp nạn. “Lúc này trên xe có 14 người thì có 7 người gặp nạn, 7 người may mắn không việc gì. Tất cả những người này đều quê Yên Bái, đang trên đường đi lễ chợ Viềng trở về”.

Do vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm dòng người đi chợ Viềng đông đã khiến Quốc lộ 10 tắc nghẽn nghiêm trọng.

Lực lượng CSGT phải rất vất vả để điều tiết giao thông

Nhận được tin báo, Công an huyện Vụ Bản, Phòng CSGT Công an tỉnh Nam Định đã huy động lực lượng tới hiện trường để điều tiết giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Tin-ảnh: Thanh Tuấn