Tây ăn Tết ta ở Hội An

25/01/2017 07:25

Đối với nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại TP Hội An, được đón Tết ở Việt Nam là trải nghiệm thú vị, là một cơ hội để hiểu hơn và yêu hơn văn hoá Việt.

Háo hức đón Tết Việt

Chiều 27 Tết, sau khi hoàn thành công việc của mình ở TP Đà Nẵng, anh Golo Peters (28 tuổi, quốc tịch Đức) chạy xe máy về lại TP Hội An để sum họp cùng vợ con. Trên đường đi, Golo thấy khắp nơi không khí tưng bừng, đường phố được trang trí bắt mắt với cảnh trăm hoa khoe sắc, người người đổ xô ra đường, tụm năm tụm bảy ở các ngôi chợ và những điểm bán hàng để lựa chọn cho mình những món hàng Tết. Dừng xe tại một điểm bán hoa ven đường dò hỏi, Golo mới biết người dân Việt Nam đang chuẩn bị Tết cổ truyền của dân tộc. Hào hứng với ý nghĩ trong đầu rằng anh sẽ cùng với vợ con đón Tết cổ truyền của Việt Nam, Golo quyết định chọn cho mình những cành hoa đẹp đưa về cho vợ trang trí căn phòng của gia đình.

Gặp chúng tôi, anh Golo và vợ là chị Julia Bolzek cho hay vợ chồng anh và cô con gái 2 tuổi Yoko Bolzek đang rất háo hức đón cái Tết cổ truyền của Việt Nam lần đầu tiên trong đời. “Ở Đức, kỳ nghỉ có thể bắt đầu từ Lễ Giáng sinh đến ngày chuyển giao giữa năm cũ và năm mới chứ không có Tết cổ truyền như ở Việt Nam. Những ngày đó, có người dành thời gian nghỉ ngơi nhưng cũng có nhiều người phải đi làm chứ không như ở Việt Nam, tất cả mọi người đều nghỉ đồng loạt để đón Tết” – anh Golo so sánh.

Khi nghe chúng tôi giới thiệu Tết này ở TP Hội An sẽ tổ chức trình diễn Lễ hội ánh sáng và nhiều hoạt động văn hóa khác phục vụ người dân và du khách, vợ chồng anh Golo tỏ ra rất hào hứng. “Thật tuyệt vời khi được hòa mình vào không khí lễ hội trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Tôi nghĩ, gia đình bé nhỏ của tôi sẽ có một kỷ niệm cực kỳ đáng nhớ ở Việt Nam trong chuyến đi này” – anh Golo hứng khởi.

Anh Golo Peters, chị Julia Bolzek cùng cô con gái háo hức đón Tết cổ truyền Việt Nam

Đến Đà Nẵng thực hiện đề tài nghiên cứu về nguồn nước để làm luận án tiến sĩ. Anh Golo đưa cả vợ con theo cùng nhưng anh không chọn sinh sống ở TP bên sông Hàn mà chọn thuê một căn nhà nhỏ ở TP Hội An theo dạng homestay (dịch vụ nghỉ tại nhà dân), với mong muốn hiểu hơn văn hóa của người Việt. Anh nói sau khi kết thúc 2 tháng ở Việt Nam, gia đình anh sẽ trở về Đức để hoàn thành luận án tiến sĩ của mình. Tuy nhiên, chắc chắn gia đình anh sẽ quay lại Việt Nam trong tương lai và cố gắng quay lại vào đúng dịp Tết cổ truyền. “Ở Hội An không khí trong lành, con người thật thân thiện và cảnh vật rất đẹp. Tôi thích nhất là được cùng vợ con thả bộ trong phố cổ ngắm những ngôi nhà in dấu thời gian qua từng đám rêu xanh” – anh Golo chia sẻ.

Yêu cảnh sum vầy ngày Tết

Một cặp vợ chồng khác cũng sắp được trải nghiệm cái Tết ở Hội An, đó là anh Hans Van Goor (41 tuổi, quốc tịch Hà Lan) và chị Phan Minh Lan (39 tuổi, quê Hà Nội). May mắn hơn vợ chồng chị Julia Bolzek, anh Hans Van Goor đã từng vài lần đón Tết cổ truyền của Việt Nam cùng vợ. Cũng nhờ có “kinh nghiệm” đón Tết cổ truyền ở Việt Nam nên chiều 27 Tết, vợ chồng anh Hans Van Goor đã sang nhà người hàng xóm của mình là anh Võ Tấn Tân (ngụ xã Cẩm Thanh, TP Hội An) – một người khá nổi tiếng với các sản phẩm bằng tre – để chúc Tết.

Bên chén trà nóng, anh Hans Van Goor say sưa kể chuyện và tìm hiểu những nét văn hóa của người Việt Nam qua việc đón Tết cổ truyền. Hans Van Goor nói rằng anh rất thích không khí gia đình sum vầy bên nhau vào ngày Tết, thích được cùng vợ đi chúc Tết người thân, hàng xóm nhưng lại không thích Tết ở Hà Nội. Lý do mà anh Hans Van Goor đưa ra là ngày Tết ở Hà Nội thường khá lạnh, nhiều nhà hàng, khách sạn đóng cửa và đặc biệt là giá cả lại tăng rất cao. Đó cũng là nguyên nhân mà anh và vợ đã chọn Hội An làm nơi định cư lâu dài và đang chờ đón một cái Tết Việt mới mẻ bên gia đình.

Anh Hans Van Goor cùng vợ sang nhà anh Võ Tấn Tân uống trà, chúc Tết

Yêu con người, phong cảnh ở Hội An từ khi đặt chân đến đây du lịch lần đầu cách đây hơn 10 năm, Hans Van Goor từng ước một ngày sẽ xây dựng một mái ấm và sinh sống ngay tại TP này. Để rồi, không phải chờ lâu, duyên số đã giúp anh lấy được một cô gái trẻ đẹp người Việt chính là chị Phan Minh Lan. Giữa năm 2016, hai người quyết định chuyển đến Hội An sinh sống theo như ước nguyện của Hans Van Goor, sau một thời gian sinh sống ở Hà Nội.

Chị Lan kể, hơn 10 năm trước, anh Hans Van Goor đến Hà Nội tìm cơ hội kinh doanh. Hai người gặp nhau khi anh đến thuê khách sạn của gia đình chị để nghỉ lại. Sau một thời gian, hai người nảy sinh tình cảm và quyết định đến với nhau. Tình yêu của hai người đã đơm hoa kết trái với việc chị Lan sinh cho anh một cô con gái năm nay tròn 3 tuổi.

“Quyết định yêu và lấy một cô gái Việt Nam, anh ấy cũng đã quyết định chọn Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Chính vì thế, anh rất hay tìm hiểu, nghiên cứu để hiểu hơn về văn hóa và con người Việt Nam, nhất là Tết cổ truyền. Tôi biết được rằng anh ấy yêu tất cả những gì ở đất nước này” – chị Lan tự hào.

Bài và ảnh: Trần Thường