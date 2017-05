Thanh tra các dự án liên quan rừng phòng hộ ở Phú Yên

16/05/2017 22:45

Thời gian thanh tra là 20 ngày, kể từ ngày 16-5. Ông Đào Mỹ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, đề nghị báo chí không tham dự việc công bố quyết định này.



Theo ông Kiên, sau khi báo chí nêu về các dự án liên quan đến rừng phòng hộ ở Phú Yên, ngày 26-4, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 4295 giao Thanh tra Chính phủ chủ trì kiểm tra, làm rõ các vấn đề báo chí nêu và báo cáo kết quả đến Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phùng Xuân Kiên công bố quyết định thanh tra

Từ ngày 22-4, nhiều cơ quan báo chí đã thông tin về việc tỉnh Phú Yên cho phép san ủi 116 ha đất rừng phòng hộ thuộc xã An Phú, TP Tuy Hòa để Công ty TNHH New City Việt Nam triển khai dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City, trong đó có sân golf 9 lỗ. Điều đáng nói là việc chặt hạ rừng phòng hộ ở đây khi chưa có những thủ tục cần thiết như báo cáo đánh giá tác động môi trường, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Sau đó, tỉnh Phú Yên thừa nhận có sai sót và đã cho tiến hành rà soát lại toàn bộ các dự án trên địa bàn tỉnh.

Hiện dự án này đang được tạm dừng để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra.

Tin-ảnh: H.Ánh