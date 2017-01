Thầy giáo nhảy cầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh

07/01/2017 11:45

Sáng 7-1 Công an thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tìm thấy thi thể anh Đ.V.H (38 tuổi, trú tại phường 2, thị xã Quảng Trị; giáo viên) sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm.

Như Báo Người Lao Động thông tin, trước đó, khoảng 1 giờ sáng 5-1, sau cuộc nhậu với nhóm bạn, anh Đ.V. H điều khiển xe máy mang BKS 74C1-271.04 chạy về hướng sông Thạch Hãn. Khi nhóm bạn đến thì chỉ thấy xe máy để lại trên cầu Thạch Hãn cùng áo khoác và điện thoại di động của anh H. Cùng thời điểm trên, người dân sống cạnh cầu nghe có tiếng động của vật thể gì đó rơi mạnh xuống sông.

Nghi anh H. nhảy cầu tự tử nên nhóm bạn đã báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh, Công an thị xã Quảng Trị cùng nhiều người nỗ lực tìm kiếm. Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ trang bị bình hơi để lặn tìm nạn nhân dưới sông Thạch Hãn nhưng không có kết quả.

Sông Thạch Hãn nơi thầy giáo Đ.V.H nhảy cầu tự tử

Được biết, anh Đ.V.H là giáo viên dạy Hóa tại trường THPT thị xã Quảng Trị, chưa lập gia đình. Trước lúc xảy ra vụ việc, anh H. có để lại lá thư tuyệt mệnh tại phòng làm việc, trong đó có đoạn: “Cuộc đời ai cũng phải chết, trước lúc ra đi, tôi rất chân thành cảm ơn quý thầy cô trong hội đồng sư phạm nhà trường đã tạo điều kiện, giúp đỡ cho tôi trong thời gian qua, tôi mong muốn mọi người luôn sống khỏe, hạnh phúc. Xin tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại kiếp sau".

Hiện, gia đình đã đưa thi thể anh H. về nhà và tổ chức mai táng theo phong tục.

Tin- ảnh: Hòa Hà