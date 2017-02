Thi đua sôi nổi, hiệu quả thiết thực

25/02/2017 23:09

Ngày 25-2, UBND TP HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua - khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Theo ông Huỳnh Công Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP HCM - năm 2016, TP thực hiện khẩu hiệu hành động “Đổi mới - hiệu quả và phát triển” đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2016 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Nhiều phong trào thi đua được TP HCM triển khai có hiệu quả như: thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; TP chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; giảm nghèo bền vững theo thang đo đa chiều giai đoạn 2016-2020; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Qua đó, TP đã xóa 2.991 căn nhà tạm dột nát với tổng kinh phí hơn 98,7 tỉ đồng; 19.650 hộ hiến hơn 2 triệu m2 đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội...

Các cá nhân tiêu biểu giao lưu tại hội nghị

Đến nay, TP HCM có 209 trường học đạt chuẩn quốc gia. Chương trình kiên cố hóa trường lớp cơ bản hoàn thành ở 24 quận - huyện, đạt 257 phòng học/10.000 dân; khởi công 77/86 dự án (1.076 phòng học) với tổng mức đầu tư hơn 3.048 tỉ đồng phục vụ giáo dục mầm non, đưa vào sử dụng 10 dự án trường mầm non phục vụ 3.190 trẻ, con công nhân lao động tại các KCX-KCN; giới thiệu và giải quyết việc làm cho 311.135 lượt người; mua và cấp phát 260.266 thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ xây dựng 286 nhà tình thương với kinh phí hơn 12 tỉ đồng; sửa chữa chống dột 344 căn nhà, xây dựng 155 căn nhà tình nghĩa...

Phong trào cải cách hành chính đã triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Điển hình trong phong trào này là hoạt động cải cách hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM.

Trong phong trào quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, giao lưu tại hội nghị, thiếu tá Nguyễn Văn Bắc - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Tân Bình - cho biết những ngày cuối năm 2016, trên địa bàn quận thường xuyên xảy ra các vụ cướp tài sản với thủ đoạn tập trung vào những phụ nữ đi xe tay ga một mình vào ban đêm. Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã mật phục, tung lực lượng truy bắt được 4 đối tượng, trả lại tài sản cho bị hại. Các đối tượng này đã thực hiện 11 vụ cướp.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tặng Huân chương Lao động, cờ thi đua.

Cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị việc tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Năm 2017, TP HCM sẽ “Đổi mới nhanh, hiệu quả cao và phát triển mạnh”, gắn với chủ đề trọng tâm “Vì TP HCM ngời sáng tương lai”; quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả cao các nội dung của 7 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X đề ra.

Bài và ảnh: Trường Hoàng