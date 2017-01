Thi thể nữ sinh giấu trong thùng xốp tại chung cư ở Gò Vấp

13/01/2017 20:11

Tối 13-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Trà Văn Lào – trưởng Công an quận Gò Vấp, TP HCM cho biết đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một chung cư trên đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp.

Hiện trường vụ án mạng (ảnh CTV)

Vụ án mạng nghiêm trọng được phát hiện vào 14 giờ ngày 13-1 tại một chung cư trên đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp. Nạn nhân được xác định là em N.T.T. H, 15 tuổi, học sinh lớp 9, bị giết và phi tang thi thể trong thùng xốp.

Đến tối cùng ngày lực lượng Công an quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Được biết, công an đã xác định được nghi can gây án và đang lấy lời khai phục vụ điều tra.

Sỹ Hưng